Flugreisen boomen in diesen Wochen und Monaten wieder - und werden auch im deutschen Fernsehen wieder vermehrt beworben. Schon seit einigen Tagen ist etwa Eurowings sehr fleißig in den Werbeinseln vertreten. Auch am Mittwoch war das so. Das Unternehmen erzielte mit knapp 97 XRP die höchste Werbereichweite. Dafür schaltete man 158 Spots - viele davon liefen in reichlich gesehenen Umfeldern. So waren die meisten Buchungen etwa bei ntv und RTL erfolgt.





Neben Eurowings landete auch Air France weit vorne, allerdings nicht gemessen nach Werbereichweite, sondern nach bloßen Ausstrahlungen. Die aktuelle Air France-Kampagne läuft in Deutschland erst seit Dienstag. Am Mittwoch nun 188 Buchungen - nur Lotto24, Taxfix und die Matatzen von Emma wurden noch öfter beworben. Air France setzte aber, anders als Eurowings, auf nicht ganz so viel gesehene Umfelder. Entsprechend blieb der gemessene XRP-Wert klar niedriger, lag unter 40. Die meisten Spots der Airline wurden bei Deluxe Music gezählt, auch Sky One war stark nachgefragt.



Schon seit Wochen immer wieder weit vorne in den Charts vertreten ist indes Carglass - das Unternehmen landete diesmal, gemessen nach XRP, erneut auf Rang zwei. Etwas mehr als 76 Punkte kamen zusammen - dafür mussten 114 Buchungen getätigt werden.

© AdScanner

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.