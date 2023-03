Das Umstyling zählt alljährlich bei "Germany's next Topmodel" zu den großen Quoten-Hits und legt im Vergleich zu den übrigen Ausgaben der ProSieben-Show zumeist nochmal eine Schippe drauf. So war das auch diesmal - erst recht, was die endgültig gewichteten Werte angeht. Um zwei Prozentpunkte höher als ursprünglich ausgewiesen fiel nun der Marktanteil der in der Vorwoche ausgestrahlten Folge aus, sodass ein herausragender Wert von 23,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eingefahren wurden.

Ein größeres Plus verbuchten nur die "heute-show" und das "ZDF Magazin Royale", die sich dank zeitversetzter Nutzung nachträglich sogar noch um jeweils mehr als sieben Prozentpunkte steigern konnten. Und auch "Studio Schmitt" bei ZDFneo war noch etwas stärker im Aufwind als "GNTM": Die Personalityshow mit Tommi Schmitt konnte ihren Marktanteil beim jungen Publikum nahezu verdoppeln und sich auf beachtliche 4,4 Prozent steigern. Insgesamt markierte "Studio Schmitt" zugleich mit 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Allzeit-Bestwert - damit lief's für die Sendung sogar noch etwas besser als kürzlich mit Felix Lobrecht als Gast.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.03.

22:30 4,68

(+1,15) 20,1%

(+3,5%p.) 1,40

(+0,58) 23,1%

(+7,4%p.) ZDF Magazin Royale 17.03.

23:03 2,10

(+0,52) 11,5%

(+2,1%p.) 0,97

(+0,44) 19,9%

(+7,1%p.) Studio Schmitt 16.03.

22:12 0,42

(+0,12) 2,1%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,11) 4,4%

(+2,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.03.

20:14 2,24

(+0,27) 9,5%

(+0,9%p.) 1,31

(+0,18) 23,5%

(+2,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 16.03.

18:50 2,32

(+0,15) 10,9%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,08) 9,2%

(+1,8%p.) Wer stiehlt mir die Show? 19.03.

20:14 1,82

(+0,21) 7,0%

(+0,6%p.) 1,29

(+0,18) 19,5%

(+1,4%p.) Die Anstalt 14.03.

22:15 1,80

(+0,13) 10,0%

(+0,5%p.) 0,34

(+0,06) 9,2%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 16.03.

22:43 0,21

(+0,05) 1,3%

(+0,3%p.) 0,09

(+0,05) 2,2%

(+1,2%p.) Die Rosenheim-Cops 14.03.

19:27 4,10

(+0,20) 15,7%

(+0,5%p.) 0,38

(+0,07) 7,2%

(+1,2%p.) Markus Lanz 16.03.

23:15 1,59

(+0,07) 15,4%

(+0,1%p.) 0,20

(+0,04) 8,7%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.03.-19.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite konnten abseits diverser Shows vor allem Krimis noch einmal ordentlich zulegen. 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen etwa beim ZDF-Samstagskrimi "Wilsberg" hinzu, sodass die Marke von acht Millionen in greifbarer Nähe war. Um jeweils etwa eine Viertelmillion Zuschauerinnen und Zuschauer steigerten sich darüber hinaus auch der "Polizeiruf 110" im Ersten sowie die ZDF-Reihen "Unter anderen Umständen" und "Der Alte". Neben "Germany's next Topmodel" schaffte zudem mit "Wer stiehlt mir die Show?" ein weiteres ProSieben-Format den Sprung in die Top 10, RTL war hier nur mit "Let's Dance" vertreten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 17.03.

22:30 4,68

(+1,15) 20,1%

(+3,5%p.) 1,40

(+0,58) 23,1%

(+7,4%p.) ZDF Magazin Royale 17.03.

23:03 2,10

(+0,52) 11,5%

(+2,1%p.) 0,97

(+0,44) 19,9%

(+7,1%p.) Wilsberg - 18.03.

20:15 7,92

(+0,33) 29,6%

(+0,3%p.) 0,68

(+0,05) 12,0%

(+0,3%p.) Let's dance 17.03.

20:15 4,06

(+0,31) 17,3%

(+0,4%p.) 1,18

(+0,12) 20,9%

(+0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 16.03.

20:14 2,24

(+0,27) 9,5%

(+0,9%p.) 1,31

(+0,18) 23,5%

(+2,0%p.) Polizeiruf 110: Ronny 19.03.

20:15 8,72

(+0,26) 27,7%

(+0,1%p.) 1,61

(+0,13) 20,4%

(+0,6%p.) Unter anderen Umständen - Dämonen 13.03.

20:15 7,33

(+0,24) 25,5%

(+0,1%p.) 0,60

(+0,04) 9,3%

(+0,3%p.) Toni, männlich, Hebamme - Eine Klasse für sich 17.03.

20:15 3,07

(+0,24) 10,8%

(+0,3%p.) 0,49

(+0,08) 7,7%

(+0,7%p.) Der Alte 17.03.

20:15 6,13

(+0,23) 21,4%

(-0,4%p.) 0,51

(+0,05) 8,0%

(+0,1%p.) Wer stiehlt mir die Show? 19.03.

20:14 1,82

(+0,21) 7,0%

(+0,6%p.) 1,29

(+0,18) 19,5%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.03.-19.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV