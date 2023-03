Mit dem Umstyling der Teilnehmerinnen kam "Germany’s Next Topmodel" nach den vorläufig ungewichteten Zahlen erstmals in diesem Jahr auf mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (zeitversetzt stiegen die Werte noch weiter). Mit der an diesem Donnerstag gezeigten Folgen gelang das erneut: 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für tolle 20,3 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender kam am Donnerstag nach 20:15 Uhr auch nur in die Nähe dieser Zahlen.

Insgesamt verzeichnete die Modelsuche bei ProSieben eine Reichweite in Höhe von 1,91 Millionen. Das Magazin "red." machte aus dem starken Vorlauf dann aber viel zu wenig und blieb bei mauen 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, die Gesamtreichweite ging auf 500.000 zurück. Weil aber auch "Galileo" und einige Sitcoms in der Daytime zweistellig liefen, erreichte ProSieben am Donnerstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,7 Prozent.

Erster Verfolger von ProSieben in der Primetime war übrigens Vox. Mit dem Film "Marvel’s The Avengers" unterhielten die Kölner 560.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren, insgesamt sahen 1,14 Millionen zu. Mit dem Marktanteil beim jungen Publikum kann Vox derweil mehr als zufrieden sein, satte 10,2 Prozent standen am Ende auf dem Konto des Senders. Und auch in der Daytime lief es hervorragend: Zwischen 16 und 20:15 Uhr holte Vox durchgängig mehr als 9,0 Prozent Marktanteil, das "Perfekte Dinner" lag mit 10,4 Prozent zudem wieder im zweistelligen Bereich.

RTL hatte am Donnerstag dagegen so seine Probleme. Nachdem man erst im November mit einem "Stern TV Spezial" rund um Supermärkte ziemlich gut gefahren ist und 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielte, kam ein neues "Inside Supermarkt" von "Stern TV" nun nicht mehr an diesen Wert heran. Nur 8,9 Prozent erzielte die Reportage, 530.000 junge Menschen schalteten ein. 1,60 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Auch "RTL Direkt" blieb danach bei 8,9 Prozent hängen, dafür steigerte sich "Inside Bäckereien: Preis und Qualität - Wir lüften das Geheimnis um unser Brot" später noch auf 11,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV