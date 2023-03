In der vergangenen Woche hat sich Jan-Gregor Kremp von seiner Rolle des "Alten" in der gleichnamigen ZDF-Serie verabschiedet, die Quoten lagen dabei auf einem tollen Niveau (DWDL.de berichtete). Die Premiere des neuen "Alten", Thomas Heinze als Ermittler Caspar Bergmann, hat diese Werte nun aber noch einmal locker übertrumpft und ganz nebenbei die höchste Reichweite seit Mai 2020 eingefahren. 6,35 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so starke 23,4 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender verzeichnete am Freitag mehr Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Anschluss an "Der Alte" kehrte schließlich auch "Letzte Spur Berlin" zurück mit einer neuen Staffel, hier lag die Reichweite bei 5,07 Millionen, das entsprach ebenfalls sehr starken 19,2 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum waren die beiden ZDF-Serien durchaus gefragt, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen kamen sie auf 9,0 und 8,4 Prozent. Übertrumpft wurde das später aber noch von "heute-show" und "ZDF Magazin Royale", letzteres kam in dieser Woche als "Nuhr im Zweiten" daher. Die beiden Formate steigerten sich auf 18,2 und 13,9 Prozent.

Und während die "heute-show" auch insgesamt mit 3,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf starke 17,8 Prozent kam, musste sich das "ZDF Magazin Royale" hier mit 1,73 Millionen und 10,0 Prozent begnügen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Quoten der beiden Satire-Formate in der Regel stark zeitversetzt gesehen werden, sodass die Marktanteile in einigen Tagen wohl höher als heute ausfallen werden. "Aspekte" erzielte ab 23:30 Uhr jedenfalls noch 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und stellte damit einen neuen Bestwert für das laufende Jahr auf.

Für Das Erste lief es in der Primetime eher durchwachsen. "Toni, männlich, Hebamme" erreichte nur 2,98 Millionen Zuschauende, was zu 11,0 Prozent Marktanteil führte. Damit landete man nicht nur hinter den ZDF-Krimis, sondern auch sehr klar hinter "Let’s Dance", das an der 4-Millionen-Marke kratzte. Und auch im eigenen Programm lief es für Das Erste erfolgreicher: "Wer weiß denn sowas?" erzielte am Vorabend 18,7 Prozent Marktanteil, Grund dafür waren 3,09 Millionen Menschen, die sich das Quiz ansahen. Die zweite Folge von "Comedy rettet die Welt" fiel ab 21:45 Uhr auf 1,50 Millionen Zuschauende sowie 6,1 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum wurden gar nur 4,3 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV