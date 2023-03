Mit einem großen Umbau hat RTLzwei Anfang der Woche einen Neustart seiner Serie "Köln 50667" gewagt. Einen entscheidenden Quoten-Impuls nach oben hat es in den zurückliegenden Tagen allerdings nicht gegeben. Und auch wenn es bei täglichen Serien durchaus eine Zeit lang dauert, bis sich inhaltliche Veränderungen auch sichtbar in den Quoten niederschlagen, ist ein Blick auf die erste Woche spannend. Mit durchschnittlich 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag "Köln 50667" nämlich noch unter dem ohnehin niedrigen Jahresschnitt von etwas weniger als 3,0 Prozent.

Insgesamt hat die Serie durch den Relaunch sogar einige Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. So sahen sich die fünf Folgen seit Montag im Schnitt 160.000 Menschen an, in der Woche davor kam das Format noch auf 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Es war aus Reichweiten-Sicht die schlechteste Woche seit September 2022. Am Freitag sahen sogar nur 140.000 Personen zu.

Marktanteil-Langzeittrend: Köln 50667

ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und auch der Versuch, Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Marathon-Programmierung auf den Relaunch aufmerksam zu machen, ist in die Hose gegangen. Am Freitag zeigte RTLzwei ab 13:50 Uhr noch einmal alle Folgen seit Montag. Zum Start blieb die Serie noch bei 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, danach waren 1,8 Prozent das höchste der Gefühle. Und auch "Berlin - Tag & Nacht" ist um 19 Uhr längst kein Überflieger mehr, am Freitag reichte es zu 3,5 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 300.000.

Aber auch andere Sender haben bekanntlich Probleme am Vorabend, allen voran Sat.1. "Volles Haus" lag dort am Freitag erneut bei nur 2,0 Prozent Marktanteil, 240.000 Menschen waren in den rund drei Stunden mit dabei. Und "Die perfekte Minute" kam später sogar nur auf 1,5 Prozent und 330.000 Zuschauende - beides sind neue Tiefstwerte für die Show mit Ulla Kock am Brink.

Durch die Probleme der anderen Sender hat beispielsweise Vox einen großen Auftrieb bekommen. "Das perfekte Dinner" liegt dort schon seit Wochen rund um die Marke von 10 Prozent Marktanteil, so war es auch in den zurückliegenden Tagen. In der letzten Woche verzeichnete das Format im Schnitt 9,7 Prozent Marktanteil. Der Aufwärtstrend lässt sich auch gut im Verlauf sehen (siehe Grafik unten). Und auch die anderen Formate laufen gut: "First Dates" landete auf Wochensicht bei 8,0 Prozent, "Zwischen Tüll und Tränen" sogar bei 8,5 Prozent.

Marktanteil-Langzeittrend: Das perfekte Dinner

ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Derweil verfestigt sich auch bei Kabel Eins der Aufwärtstrend von "Mein Lokal, Dein Lokals" zunehmend. Schon seit fünf Wochen erzielt das Format konstant mehr als 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, teilweise sind auf Wochensicht sogar mehr als 7,0 Prozent drin gewesen. Auch hier liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil des Aufschwungs auf die schwächelnde Konkurrenz zurückzuführen ist.

