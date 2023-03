"The Voice Kids" ist am Freitag in Sat.1 in den einstelligen Marktanteilsbereich gefallen. Das klingt aber etwas dramatischer, als es tatsächlich ist. Mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die Kinder-Castingshow erneut sehr gut, 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse. Insgesamt schalteten 1,54 Millionen Menschen ein. "The Voice Kids" bleibt damit einer der ganz wenigen Leuchttürme im Sat.1-Programm.

Der Show hat es der Sender auch zu verdanken, dass er am Freitag auf einen Tagesmarktanteil von immerhin 7,1 Prozent kam. Damit lag man ausnahmsweise mal wieder vor Vox (6,6 Prozent), aber eben auch sehr deutlich hinter RTL, das mit 12,2 Prozent an der Spitze aller Sender stand. Die Kölner hatten mit "Let’s Dance" am Freitag mal wieder eine sehr quotenstarke Sendung im Programm.

Die Tanzshow verzeichnete zwar ebenfalls leichte Verluste, über die kann man in Köln angesichts von 18,0 Prozent leicht hinwegsehen. 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und wie gewohnt war "Let’s Dance" auch ein Magnet für etwas ältere Menschen: Die Gesamtreichweite betrug 3,91 Millionen, sodass RTL auch beim Gesamtpublikum starke 16,5 Prozent erzielte.

ProSieben musste sich mit dem Film "Django Unchained" hinter den beiden Shows von RTL und Sat.1 einsortieren, kann mit den erzielten 8,7 Prozent aber ebenfalls zufrieden sein. Hier sahen in Summe 1,09 Millionen Menschen zu. "12 Years a Slave" erreichte später im Schnitt noch 340.000, die vergleichsweise niedrige Reichweite ist auch darauf zurückzuführen, dass der Film erst um kurz nach 2 Uhr in der Nacht zu Ende war. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 8,0 Prozent.

