Gegen ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft hat "Deutschland sucht den Superstar" im RTL-Programm die in diesem Jahr bisher schwächste Quote bei den 14- bis 49-Jährigen eingefahren. Ab 20:15 Uhr kam die Produktion auf lediglich neun Prozent Marktanteil. Auch die bei den 14- bis 49-Jährigen gemessene Reichweite, 510.000 im Schnitt, fiel so niedrig aus wie noch nie im Jahr 2023. Insgesamt kam "DSDS" auf 2,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Woche vorher waren es rund 100.000 mehr. Und auch wenn also neue Tiefstwerte für die laufende Staffel 20 zu Buche stehen, die Konkurrenz tat sich mitunter noch schwerer, trat allerdings auch nicht mit Erstausstrahlungen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV