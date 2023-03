Anne Hathaway als Große Oberhexe hat Sat.1 am Sonntag gute Quoten beschert. Den Film "Hexen hexen" sahen dort zur besten Sendezeit 1,89 Millionen Menschen, 690.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. In der klassischen Zielgruppe entsprach das ziemlich guten 9,2 Prozent Marktanteil. Nur ProSieben ("Wer stiehlt mir die Show?") und Das Erste (Kölner "Tatort") hatten noch mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sat.1 lag damit in der Primetime auch recht klar vor RTL, das sich mit "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" sehr schwer tat, bei dem Film handelte es sich aber auch nur um eine Wiederholung. 450.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Streifen zur besten Sendezeit, das entsprach 6,1 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Die Gesamtreichweite betrug 1,36 Millionen.

"Stern TV am Sonntag" blieb nach dem Sex-Film bei ebenfalls äußerst schwachen 6,1 Prozent Marktanteil hängen. Dafür lief es für einige Filme in der RTL-Daytime gut. "Go Trabi Go" und "Go Trabi Go 2" erreichte 11,3 und 10,2 Prozent Marktanteil und danach hielt sich auch "Manta Manta" mit 10,2 Prozent im zweistelligen Marktanteilsbereich. Eine neue Ausgabe von Martin Rütters "Die Welpen kommen" landete allerdings nur bei 8,8 Prozent und auch "Exclusiv - Weekend" tat sich am Vorabend mit 6,7 Prozent sehr schwer.

Überhaupt nichts mehr läuft seit einigen Wochen bei den "Trucker Babes" von Kabel Eins zusammen. Alle Folgen der laufenden Staffel holten bislang enttäuschende Quoten und an diesem Sonntag war das nicht anders. 970.000 Menschen sahen insgesamt zu, 260.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag so nur bei 3,4 Prozent. Dass sich "Abenteuer Leben am Sonntag" danach auf 5,8 Prozent steigern konnte, ist schon eine kleine Sensation. Das Magazin macht seine Sache aber schon eine Weile besser als die Doku-Reihe.

