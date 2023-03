9,80 Millionen Menschen haben sich am Sonntag ab 20:15 Uhr den Kölner "Tatort" mit dem Titel "Abbruchkante" angesehen. Damit kam Das Erste beim Gesamtpublikum auf richtig starke 31,0 Prozent Marktanteil. Das Ermittlerteam Ballauf und Schenk erreichten damit zudem die höchste "Tatort"-Reichweite im laufenden Jahr hinter den Kollegen aus Münster. Deren Film erreichte Anfang März 13,46 Millionen Menschen.

Natürlich war der "Tatort" damit das erfolgreichste Format am Sonntag, auch beim jungen Publikum gab es kein Weg vorbei an der Krimi-Reihe. 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für tolle 23,1 Prozent. Anne Will talkte im Anschluss an den Film noch vor 3,02 Millionen Menschen, das entsprach 12,2 Prozent bei allen und 7,9 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Im ZDF war "Inga Lindström: Hanna und das gute Leben" die meistgesehene Sendung des Tages, 4,35 Millionen Menschen sorgten hier für gute 13,8 Prozent Marktanteil. Im Anschluss an das "heute journal", das noch 3,92 Millionen Menschen informierte und damit auf 14,5 Prozent kam, startete bei den Mainzern die neue Staffel von "Vienna Blood". Mit 2,49 Millionen Zuschauenden und 13,2 Prozent Marktanteil lief es auch ziemlich gut, nur beim jungen Publikum konnte man überhaupt nichts reißen. Hier standen lediglich 1,8 Prozent auf dem Konto des Senders.

Weil das ZDF tagsüber oft punktete, wurde es am Ende aber trotz der tollen "Tatort"-Quoten ein Enges Rennen zwischen den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Mainzer kamen auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,3 Prozent, Das Erste setzte sich mit 12,6 Prozent letztlich knapp davor. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sache eindeutiger: Hier landete Das Erste mit 9,0 Prozent auf Platz zwei, nur ProSieben (11,2 Prozent) war erfolgreicher. Das ZDF musste sich hier mit 5,0 Prozent begnügen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV