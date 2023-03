Ab sofort blicken wir - zusätzlich zu unseren täglichen Insights - immer montags auf Basis der AdScanner-Zahlen auf die zurückliegende TV-Werbewoche zurück. AdScanner analysiert, wie häufig welche Werbespots im Fernsehen zu sehen waren und welche Bruttowerbereichweite alle Ausstrahlungen zusammen in den gemessenen Vodafone-Haushalten erzielt haben. In der vergangenen Woche hat sich demnach Check24 als TV-Großkunde zurückgemeldet.

Check24 dank RTL-Sendern ganz vorne

Nachdem Check24 seit Mitte Januar - von einigen wenigen Schaltungen abgesehen - weitgehend mit TV-Werbung pausiert hatte, liefen in den vergangenen sieben Tagen 454 Spots, die eine Brutto-Reichweite von knapp 518 XRP generierten. Bei der Auswahl der Sender war Check24 allerdings sehr selektiv: Der klassische Spot, in dem der Urlaubs-Preisvergleich in den Vordergrund gestellt wurde, lief nur auf den Sendern der AdAlliance, bei RTLzwei sowie Sport1. Seven.One Media hingegen bleibt derzeit völlig außen vor. Einen größeren Reichweitenbeitrag lieferte sonst nur noch das ZDF, wo Check24 am Samstag die Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Peru präsentierte. Der Samstag war daher auch der bruttoreichweitenstärkste Werbetag für Check24 in dieser Woche.

© AdScanner

Check24 war übrigens trotzdem nicht die Marke, die in der vergangenen Woche am reichweitenstärksten bei RTL warb, sondern sortierte sich - wenn man Eigenwerbespots etwa für RTL+ mal außen vor lässt, auf Rang 2 mit 303 XRP ein. Ganz vorne lag bei RTL stattdessen L'Oreal Paris (373 XRP). Bei Sat.1 und ProSieben wird dieses Ranking gleichermaßen von den Süßigkeiten unter der Marke Kinder von Ferrero angeführt.

Ebay Kleinanzeigen streut breit

Eine noch deutlich längere TV-Pause als Check24 hat Ebay Kleinanzeigen hinter sich. Seit Mitte November war fast vier Monate Sendepause, erst seit dem 17. März laufen nun wieder Spots für eine noch bis Ende des Monats andauernde Aktion, während der die Versandkosten erlassen werden - allzu lang wird die Kampagne also nicht mehr andauern. Im Vergleich zu Check24 streute Ebay Kleinanzeigen seine Spot-Schaltungen deutlich breiter und belegte auch viele kleinere Sender, allen voran Deluxe Music, Comedy Central und TLC, aber auch Pay-TV-Sender wie Syfy und 13th Street. Das erklärt die hohe Zahl von 1.092 Ausstrahlungen innerhalb einer Woche. Dass es letztlich für eine hohe Bruttoreichweite von 432 XRP reichte, lag aber nicht zuletzt daran, dass man auch die großen Sender nicht außen vor ließ. Die Schaltungen auf RTL und Sat.1 machten zusammen fast 40 Prozent der gesamten Reichweite aus.

Der zweite Platz im Wochen-Ranking ging mit Lidl unterdessen an einen der treusten TV-Werbekunden, der sich in Sachen TV-Werbung wieder deutlich stärker engagierte als noch eine Woche zuvor, die Bruttoreichweite stieg von rund 396 auf 509 XRP. Zum Vergleich: Der stärkste Konkurrent aus dem Lebensmitteleinzelhandel war in Sachen TV-Werbereichweite Aldi - allerdings weit abgeschlagen mit einer Reichweite von rund 294 XRP. Carglass und C&A, die in der vergangenen Woche noch die ersten beiden Plätze belegt hatten, rutschten leicht auf die Plätze 4 und 5 zurück. Carglass hat am zurückliegenden Sonntag schon kaum noch geworben, hier ist der aktuelle Flight der Kampagne nach zwei Wochen also wohl wieder vorüber.

Zur Erläuterung der Zahlen: AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.