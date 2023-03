am 29.03.2023 - 09:06 Uhr

Diese Daten wird sich das Management bei RTL Deutschland sehr gerne anschauen: RTL wurde am Dienstag mit großem Abstand Tagessieger in der Altersklasse 14 bis 49. Der Kölner Sender sicherte sich im Schnitt 17,6 Prozent Marktanteil. Wie weit man anderen Sendern enteilt war, lässt sich daran ablesen, dass der zweitplatzierte Sender etwas weniger als die Hälfte dieses Wertes erzielte. Es war, auch das wird in Köln gern gesehen, ein wieder mal starkes Vox, das im Schnitt auf 8,2 Prozent Marktanteil kam. Der RTL-Erfolg, er wurde derweil getrieben durch eine starke Primetime und eine starke Access.

Der Reihe nach. Die zweite Halbzeit des Fußballspiels zwischen Deutschland und Belgien kam auf 7,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 21:47 Uhr sicherte sich der Privatsender im Schnitt 36,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, beim Publikum ab drei Jahren waren es beeindruckende 31,1 Prozent. Bereits auf 31,2 Prozent in der Zielgruppe und 23,4 Prozent gesamt war die Übertragung aus Köln vor dem Seitenwechsel im Gesamtmarkt gekommen. Sechseinhalb Millionen Fans des runden Leders hatten im Schnitt eingeschaltet. Vor- und Nachberichte bescherten RTL grob 17 Prozent.



Im Vorabendprogramm hießen die Quotenhighlights "RTL Aktuell" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die aktuellen Nachrichten kamen nach 18:45 Uhr auf 18 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die Daily Soap aus dem Hause UFA Serial Drama sicherte sich nach 19:40 Uhr 18,2 Prozent. Das war zugleich die stärkste Zielgruppen-Quote seit Juni vergangenen Jahres. 2,63 Millionen Menschen schauten die 7735. Episode der Serie im Schnitt auf linearem Wege.



Bei Vox waren in der Daytime die üblichen Verdächtigen stark unterwegs: So sicherte sich die "Shopping Queen" nach 15 Uhr tolle 10,2 Prozent, "Das perfekte Dinner" generierte nach 19 Uhr tolle 9,7 Prozent. Gegen König Fußball wusste sich im Abendprogramm "Hot oder Schrott" zur Wehr zu setzen. Die Produktion holte nach 20:15 Uhr im Schnitt sieben Prozent der klassisch Umworbenen, nach 22:15 Uhr stiegen die Werte gar auf 8,4 Prozent.

RTLzwei punktete nur bis 21:15 Uhr. "Hartz und herzlich" legte in der ersten Primetime-Stunde mit 7,1 Prozent bei den Umworbenen vor, "Mensch Retter" fiel danach auf immer noch passable 4,9 Prozent. Weiterhin kein echtes Lebenszeichen sendet indes die Vorabendserie "Köln 50667". Sie landete am Dienstag bei enttäuschenden 1,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV