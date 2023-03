Immer häufiger erobern die ZDF-"SOKO"s einen der vorderen Plätze in den Reichweiten-Charts. Am Mittwoch wurde die Vorabendkrimiserie mit Geschichten aus Wismar auf Platz drei gespült. Ab 18:05 Uhr schauten im Schnitt 3,55 Millionen Personen ab drei Jahren zu, die Marktführung war dem ZDF mit im Schnitt 20,8 Prozent gewiss. Der Krimi landete knapp vor "Wer weiß denn sowas?" im Ersten (3,3 Mio., 20%). Bei den 14- bis 49-Jährigen landete die "SOKO" bei 6,4 Prozent – nur ein kleiner Teil des gesamten Publikums gehörte jedoch dieser Altersklasse an; 0,16 Millionen. Während der Krimi für das Zweite aufgrund der guten Gesamt-Reichweite dennoch als Erfolg durchgeht, tut sich eine neue Serie um 19.25 Uhr weiter sehr schwer.

Bei den kleineren Sendern überraschte am Mittwoch ProSieben Maxx, allerdings erst am späteren Abend. Die Wrestling-Sendung "Raw" kam nach 22 Uhr auf dreieinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe. Rund 250.000 Personen ab drei Jahren schauten zu. Das war die beste Sehbeteiligung seit knapp einem Jahr. Bei DMAX drehte das ab 20:15 Uhr ausgestrahlte "Die Schatzsucher – Goldrausch in Alaska" mächtig auf – 0,56 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten durchschnittlich zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Quote auf achtbare 3,8 Prozent. Am späteren Nachmittag spielte DMAX mit "Hardcore Pawn" bereits auf Augenhöhe mit Sat.1 – und erzielte um die viereinhalb Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV