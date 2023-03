Der Primetime-Verlauf: Shows sammeln Publikum ein

DWDL.de macht sie gemeinsam mit Vodafone und AdScanner wieder für alle sichtbar: Die Verlaufskurve der TV-Nutzung, basierend auf Gerätedaten in rund einer Million Haushalten. Am Mittwoch fällt auf, dass das ARD-Drama "Wolfswinkel" erhebliche Probleme hatte, das anfänglich noch deutlich zahlreicher vorhandene Publikum den Abend über zu halten. Vor allem binnen der ersten 20 Minuten ging's steil bergab, doch auch im weiteren Verlauf zeigte der Trend nach unten. Profiteure davon waren die Shows: Sowohl "Da kommst du nie drauf" im ZDF als auch "Das 1% Quiz" in Sat.1 legten den Abend über sukzessive zu. Pilawa profitierte zudem von der 30 Minuten längeren Sendezeit und konnte sich nach 21:45 Uhr nochmal deutlich weiter steigern.

Der Vorabend-Verlauf: Der "RTL aktuell"-Berg

Blickt man auf den Vorabend, dann zeigt sich allabendlich, welch enormer Einschalter "RTL aktuell" ist - dass die nachfolgenden Soaps davon aber auch nur bedingt profitieren können. Um Punkt 18:45 Uhr schnellt die Reichweiten-Kurve im AdScanner-Verlauf nach oben, zum Ende der Sendung kracht sie aber in ähnlichem Ausmaß genauso schnell wieder nach unten. Deutlich profitieren können dafür die vorausgehenden Magazine "Explosiv" und "Exclusiv", die schon in den 45 Minuten vor dem Nachrichten-Start sukzessive Publikum einsammeln können.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Dabei hat die AdAlliance den unbestreitbaren Vorteil, dass mit Vox und RTL die beiden größten Sender stets schon am Vorabend enorme Reichweiten erzielen, wie man in der obigen Verlaufskurve auch sehen kann. Das dürfte mit ausschlaggebend dafür sein, dass der Daily Reach mit 42 Prozent auch am Mittwoch wieder klar vor dem Seven.One-Wert von 33 Prozent lag. Dahinter platzierte sich Warner Bros. Discovery mit seinem Portfolio kleinerer Sender wieder vor RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Tamaris fährt Kampagne hoch

Als Sponsoring-Partner der aktuellen "Bachelor"-Staffel ist der Schuh-Shop Tamaris schon seit Anfang März wieder im Fernsehen präsent, seit dieser Woche läuft nun aber auch darüber hinaus eine Kampagne. Im Rahmen derer liefen gestern - inklusive der Sponsoring-Hinweise - 81 Spots, die eine Gesamt-Reichweite von rund 61 XRP generierten. Die Auswahl der Sender war Umfelder war dabei aber recht selektiv, belegt wurden neben RTL nur noch die Sender Vox, VoxUp, ProSieben, Sixx, TLC, HGTV, MTV, Deluxe Music und der Disney Channel. Alles in allem reichte es für Platz 6 im AdScanner-Reichweitenranking, das einmal mehr von Lidl mit enormen 170 XRP angeführt wird. Auch Amazon bleibt weiterhin sehr stark in der TV-Werbung engagiert.