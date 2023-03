1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Donnerstagabend die neueste Folge von "Germany's Next Topmodel" an - ein recht deutlicher Rückgang um 300.000 im Vergleich zur Vorwoche und die bislang geringste Gesamt-Reichweite, die in dieser Staffel gemessen wurde. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf 6,8 Prozent.

Trotzdem dominierte ProSieben dank Heidi Klum den Donnerstagabend im jungen Publikum nach Belieben. Der Marktanteil ging zwar auch in der Altersgruppe 14-49 um fast zwei Prozentpunkte zurück, mit nun 18,4 Prozent hielt man die Konkurrenz aber trotzdem auf Abstand. Ernüchternd war nur, dass es "red." auch in dieser Woche nicht gelang, die starken Quoten auch nach 23 Uhr weiterzuführen. 8,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind angesichts dieses Vorlaufs zu wenig. 0,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt noch zu.

Stärkster ProSieben-Verfolger beim jungen Publikum war am Donnerstagabend RTL, wo "Stern TV - Inside Drogeriemarkt" bei den 14- bis 49-Jährigen gute 12,2 Prozent Marktanteil erzielte. Das war signifikant mehr als die 8,9 Prozent, die in der vergangenen Woche "Inside Supermarkt" holte. Allerdings betrifft dieser Aufschwung nur das junge Publikum - die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nämlich erstaunlicherweise sogar um 100.000 geringer aus als noch in der vergangenen Woche. Schon bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL inzwischen bekanntlich eigentlich blickt, fiel die Bilanz mit diesmal 8,6 Prozent Marktanteil merklich dürftiger aus als in der Altersgruppe 14-49.

Im Schlepptau des "Stern TV"-Specials holte auch "RTL direkt" noch gute 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,31 Millionen Personen sahen sich die Nachrichtensendung ab 22:15 Uhr an. "#WHY - Sophia Maier: Rückkehr zu den Frauen im Krieg. Warum sie stark bleiben" tat sich danach mit 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwerer. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf 0,58 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV