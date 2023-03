Während sich Kabel Eins am Donnerstag über einen Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen kann, präsentierte sich RTLzwei einmal mehr schwach mit 3,8 Prozent. Noch deutlich bitterer ist aber, dass sich auch Sat.1 weit hinter Kabel Eins einreihte und im Tagesschnitt nicht über 4,4 Prozent hinaus kam.

Mit Ausnahme des "Frühstücksfernsehens" kam keine andere Sat.1-Sendung am Donnerstag auch nur in die Nähe eines zweistelligen Marktanteils. "Volles Haus" versagte am Nachmittag mit 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was im Anschluss von der "Perfekten Minute" mit nur 1,6 Prozent noch unterboten wurde. Die Hoffnung, durch die Ausstrahlung im Schlepptau des "1% Quiz" am Mittwochabend ein paar zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer in den Vorabend zu locken, zerschlug sich also umgehend.

Dazu kam dann, dass auch die aus der Not geborene Programmierung alter Sat.1-Filme am Donnerstagabend weiterhin überhaupt nicht funktioniert. "Schlimmer geht immer" reizt zwar angesichts der Lage zu Wortwitzen, überzeugte mit nur 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ansonsten überhaupt nicht. Insgesamt im Schnitt nur 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zur besten Sendezeit sind ebenfalls nicht genug. Im Anschluss fiel der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei "Zersetzt - Ein Fall für Dr. Abel" sogar noch auf 1,4 Prozent ab.

Kabel Eins hingegen hatte zwar am Vorabend mit "Achtung Kontrolle", das nur 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, auch einen Problemfall, dafür lief es drumherum richtig gut. "Abenteuer leben täglich" und "Mein Lokal, Dein Lokal" erzielten am Vorabend starke Marktanteile von 7,2 und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in der Primetime legte dann "Achtung Abzocke" auf 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe zu. Auch die Gesamt-Reichweite lag mit 0,92 Millionen höher als beim Sat.1-Film. Das "K1 Magazin" erreichte im Anschluss noch 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Damit hielt Kabel Eins auch RTLzwei und Vox am Abend hinter sich. Vox erzielte mit dem Film "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" trotzdem noch solide 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die neue Staffel von "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" kam bei RTLzwei hingegen nicht über 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Immerhin lohnte es sich, im Anschluss mit "Polizei im Einsatz" auf eine ähnliche Farbe zu setzen: Ab 22:15 Uhr stieg der Marktanteil auf 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe deutlich an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV