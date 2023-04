Die Quotenmisere von "Köln 50667" hält - zumindest was die lineare Nutzung anbelangt - nun schon ziemlich lange an. Eine 4 stand im Monatsschnitt zuletzt im Mai vergangenen Jahres vor dem Komma, der letzte Monat mit mehr als 5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war der August 2021. Dass man sich für einen tiefgreifenden Relaunch entschieden hat, kam also nicht von ungefähr - führte nun zumindest kurzfristig aber nochmal zu einer Verschlechterung der Lage.

In der zurückliegenden Woche erreichte die Soap am Vorabend im Schnitt nur noch einen Marktanteil von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (im Vergleich jeweils nur die vorläufig gewichteten Quoten). Das waren nochmal 0,4 Prozentpunkte weniger als in der Woche zuvor. Die Gesamt-Reichweite schrumpfte auf im Schnitt 0,13 Millionen. In den letzten Wochen vor dem Relaunch bewegte sich die Reichweite immerhin noch knapp über der 200.000er-Marke.

Am Freitag sahen sogar nur 0,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich für "Köln 50667" auf 2,0 Prozent. Angesichts dieses schwachen Vorlaufs dürfte man bei RTLzwei heilfroh sein, dass "Berlin - Tag & Nacht" mit 4,8 Prozent im Anschluss trotzdem wacker hielt. Die Gesamt-Reichweite belief hier auf 0,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Unterdessen freut man sich bei Vox über herausragende Quoten am Nachmittag. "Shopping Queen" holte am Freitag sehr gute 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" sowie "Zwischen Tüll und Tränen" erzielten im Anschluss sogar 13,3 und 13,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch auf Monatssicht sieht es für die Formate gut aus: "Shopping Queen" erreichte mit einem Monatsschnitt von 8,9 Prozent den besten Wert seit August, bei "Zwischen Tüll und Tränen" muss man bis 2018 zurückgehen, um einen erfolgreicheren Monat zu finden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV