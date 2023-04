Am Ende war es wieder ein Sieg für den FC Bayern: Der nun von Thomas Tuchel trainierte Rekordmeister fertige Borussia Dortmund im wohl größten Spiel des deutschen Fußballs am Samstag mit 4:2 ab – und es schien, als hätte das Ergebnis sogar noch klarer ausfallen können. Aber: "Der Klassiker", wie das Spiel der vermutlich besten deutschen Teams genannt wird, stand schon unter besonderen Vorzeichen. Das lag daran, dass Dortmund als Tabellenführer in das Match ging, aber auch daran, dass exakt jenes Spiel das erste war nach der Freistellung von FCB-Trainer Julian Nagelsmann – und somit das Debüt von Thomas Tuchel. Dieser ist ausgerechnet ehemaliger BVB-Coach.

Geschichten also bot das live von Sky übertragene Match en masse; und vielleicht auch deshalb war es bezogen auf die 14- bis 49-Jährigen so erfolgreich wie kein Sky-Topspiel zuvor. Gemessen wurden im Schnitt 21 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Mit 0,92 Millionen Zusehenden dieses Alters sicherte sich die Sky-Übertragung am Samstag Platz zwei hinter "The Masked Singer".



Zum Vergleich: "Der Klassiker" kam in dieser Hinrunde auf rund 18 Prozent, in der Saison zuvor wurden 15,5 und 14,3 Prozent in dieser Altersklasse gemessen. Geht man noch eine Spielzeit zurück, dann lagen die Zielgruppen-Quoten bei gut 13 und knapp 15 Prozent. Diesmal stieg also der Marktanteil bei den Jungen, die Gesamtreichweite bewegte sich auf bekanntem Level. Die 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Hinrunde wurden ohne Probleme übertroffen, diesmal schauten im Schnitt 1,99 Millionen Personen ab drei Jahren zu. Eine im Dezember 2021 ausgetragene Bundesliga-Partie zwischen beiden Vereinen hatte aber etwas mehr als zwei Millionen Fans zum Einschalten bewegt.



Die "Sportschau" im Ersten kam ab 18:30 Uhr übrigens nur auf 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Zusammenfassungen vom Nachmittag interessierten im Schnitt eine halbe Million Menschen dieses Alters. Insgesamt sicherte sich Das Erste am Samstagvorabend 3,53 Millionen Fans. "Das aktuelle Sportstudio" des ZDF zeigte nach 23 Uhr dann erste Highlights des Klassikers im Free-TV, den Quoten tat dies gut. 2,15 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein, hier wurden 14,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 11,5 Prozent bei den Jüngeren erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV