am 03.04.2023 - 08:41 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von 11,5 Prozent ging RTL am Sonntag als klarer Marktführer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hervor. Der Vorsprung auf ProSieben und Vox betrug jeweils mehr als drei Prozentpunkte, auf Sat.1 sogar mehr als fünf Prozentpunkte. Zu verdanken haben die Kölner den Erfolg insbesondere Disney: Zahlreiche Familienfilme sorgten den gesamten Tag über für schöne Quoten - so schon zur Mittagszeit, als "Die Schöne und das Biest" auf 13,1 Prozent kam.

"Küss den Frosch" steigerte sich danach auf 15,2 Prozent, ehe "Rapunzel - Neu verfönt" um 15:10 Uhr mit 16,4 Prozent den Höhepunkt markierte. Insgesamt fühlten sich zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gut unterhalten. Sogar 1,68 Millionen waren anschließend dabei, als "Cinderella" den Weg ins Programm fand. Hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 15,1 Prozent und damit ebenfalls weit über dem Senderschnitt.

"RTL aktuell" avancierte danach mit genau drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zur meistgesehenen RTL-Sendung des Tages und war in der Zielgruppe mit 14,9 Prozent Marktanteil ebenfalls erfolgreich. Auch "Exclusiv - Weekend" hielt sich anschließend, wenn auch nur knapp, mit 10,3 Prozent im zweistelligen Bereich. Den übersprang um 20:15 Uhr schließlich auch der letzte Disney-Film des Tages: 900.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren bescherten "Mulan" überzeugende 13,6 Prozent Marktanteil und machten den Film damit zum stärksten "Tatort"-Verfolger.

Insgesamt schalteten 2,36 Millionen Menschen ein, um "Mulan" zu sehen. Damit gewann RTL zugleich den Spielfilm-Dreikampf, wenngleich sich ProSieben eine Woche nach dem Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" dank "Free Guy" mit 12,5 Prozent sowie insgesamt 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls gut schlug. Sat.1 kam mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" hingegen nicht über mäßige 6,5 Prozent hinaus. "Stern TV am Sonntag" konnte den guten Vorlauf bei RTL indes jedoch nur bedingt nutzen und fiel ab 22:19 Uhr auf 8,2 Prozent sowie insgesamt 1,08 Millionen Zuschauer zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV