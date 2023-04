Vox hat am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,8 Prozent erzielt und damit nur knapp einen zweistelligen Wert verfehlt. Zu verdanken hat der Sender das in erster Linie seiner starken Performance in der Primetime: "Die Höhle der Löwen" startete am Montag in eine neue Staffel und verzeichnete damit ausgezeichnete Werte. 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, kein anderer Sender kam nach 20:15 Uhr auf eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag dementsprechend bei starken 15,0 Prozent. Insgesamt sahen 1,88 Millionen Menschen zu.

"Die Höhle der Löwen" startete damit auch etwas erfolgreicher als die Spätsommer/Herbst-Staffel im vergangenen Jahr, damals sahen zum Auftakt noch rund 200.000 Menschen weniger zu. Vor genau einem Jahr lag die Reichweite aber noch bei deutlich mehr als zwei Millionen. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte "Die Höhle der Löwen" übrigens gute 11,8 Prozent. Die starken Quoten der Gründershow konnte Vox schließlich auch in den späten Abend retten: Ein "Prominent"-Spezial erreichte ab 22:50 Uhr im Schnitt noch 8,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Am Vorabend lag "Das perfekte Dinner" wieder bei guten 8,8 Prozent.

Der erste Verfolger von Vox in der Primetime kam aus der eigenen Familie - es war RTL. "Wer wird Millionär?" verzeichnete 690.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 12,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt spielte das Quiz mit Günther Jauch natürlich in einer andere Liga, 3,31 Millionen Menschen sind ein unumstößlicher Beweis dafür. "RTL Direkt" lag im "Wer wird Millionär?"-Sandwich bei guten 11,5 Prozent und "Spiegel TV" erreichte später ebenfalls noch 11,2 Prozent.

Weil auch der Vorabend durchweg zweistellige Marktanteile erzielte, landete der Sender am Ende des Tages bei 10,7 Prozent Marktanteil. RTL war am Montag also noch etwas erfolgreicher als der Schwestersender, das wird bei Vox heute aber wohl höchstens eine Randnotiz sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV