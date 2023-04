Die Woche begann für Sat.1 bereits mit einem Tiefschlag: Mit gerade mal noch 1,4 Prozent Marktanteil markierte "Volles Haus!" am Montag den bislang schlechtesten Wert seit dem Start der Sendung vor mehr als einem Monat. Dass es trotz der äußerst überschaubaren Quoten noch schlechter geht, zeigte sich jedoch nur einen Tag später, denn am Dienstag erzielte die dreistündige Gemischtwaren-Strecke ab 16:00 Uhr abermals einen neuen Tiefststand. Mit im Schnitt gerade mal 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren schrumpfte "Volles Haus!" den Marktanteil auf nur noch 1,2 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt sorgten 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 2,0 Prozent.

Sat.1 ist damit am Nachmittag inzwischen auf einem Quoten-Niveau angekommen, das selbst unter den Durchschnittswerten von Spartensendern wie Sat.1 Gold oder RTL Up liegt - Zahlen also, die noch vor wenigen Jahren eine sofortige Absetzung nach sich gezogen hätten. Immerhin: "Die perfekte Minute" konnte sich von bisherigen Tiefstständen im Anschluss etwas erholen, blieb mit gerade mal 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber auch am Dienstag weit davon entfernt, als Erfolg durchzugehen.

Marktanteils-Trend: Volles Haus! Sat.1 Live Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Auch in der Primetime gab's in Konkurrenz zum DFB-Pokal am Dienstag nur wenig zu holen für Sat.1: Während "Navy CIS: Hawaii" mit einer neuen Folge aber zumindest noch auf 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, fiel eine "Navy CIS"-Wiederholung im Anschluss auf 4,2 Prozent. "Bull" blieb eine Stunde später sogar bei nur 2,7 Prozent hängen. Die Folge: Mit einem Tagesmarktanteil von 4,8 Prozent fiel Sat.1 am Dienstag sogar hinter Kabel Eins zurück. Dort drehte "Crocodile Dundee 2" am späten Abend mit starken 8,0 Prozent übrigens nochmal ordentlich auf.

Ordentlich schlug sich unterdessen Vox, das mit "Hot oder Schrott" gegen das quotenstarke Fußballspiel immerhin 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verzeichnete. Bei RTLzwei startete "Hartz und herzlich" mit 6,7 Prozent sowie insgesamt 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend, ehe "Mensch Retter" auf 4,4 Prozent absackte. Unter den Spartensendern war daneben ZDFneo am erfolgreichsten - zumindest zeitweise: Dort wollten 1,55 Millionen Menschen die Krimireihe "München Mord" sehen. Für die Comedyserie "Like a Loser" blieben danach aber nur 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, eine weitere Folge geriet schließlich sogar mit lediglich 230.000 Personen unter die Räder.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV