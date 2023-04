"Der Bachelor" ist in dieser Woche in Konkurrenz zum quotenstarken DFB-Pokal auf ein neues Allzeit-Tief gefallen. Lediglich 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten am Mittwoch eine neue Folge der Datingshow bei RTL sehen, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum gerade mal noch 4,6 Prozent betrug. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Quote mit nur 8,9 Prozent einstellig - im Vergleich zur Vorwoche sackte der Wert um über drei Prozentpunkte ab.

Im weiteren Verlauf des Abends konnte RTL zudem ebenfalls nur wenig reißen: So enttäuschte "RTL Direkt" mit 5,5 Prozent Marktanteil, ehe "Stern TV" und das "Nachtjournal" auf Werte von 7,4 und 7,4 Prozent kamen. In Sat.1 wiederum konnte "Das große Promibacken" mit seinem "Osterspezial" nur wenig reißen und kam nicht über 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. "Promis backen privat" enttäuschte später sogar mit nur 4,4 Prozent.

Besser verlief der Abend letztlich für ProSieben, wo sich "TV total" zunächst im Schnitt 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch gegen den Fußball in guter Form präsentierte. In der Zielgruppe ging die Comedyshow mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent als größter Pokal-Verfolger hervor. "Zervakis & Opdenhövel. Live." erreichte danach aber schon nur noch 7,3 Prozent, ehe "Uncovered" ab 22:10 Uhr gar auf 4,3 Prozent abrutschte.

Kabel Eins setzte indes auf zwei "Rush Hour"-Spielfilme und erzielte damit Marktanteile von 4,6 und 5,3 Prozent in der Zielgruppe. Film-Konkurrenz bekam der Sender durch Nitro, wo sich "Königreich der Himmel" insgesamt mit 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar knapp vor Kabel Eins positionierte. Auch "Agatha Christies Marple" bewegte sich beim Spartensender One mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr beim Gesamtpublikum auf Augenhöhe mit Kabel Eins, wo "Rush Hour" von 730.000 Menschen gesehen wurde.

Einen völlig gebrauchten Abend erwischte zudem Vox mit seinen Wiederholungen "Bones - Die Knochenjägerin" - vor allem zu Beginn fuhr der Sender äußerst maue Quoten ein. Lediglich 3,2 Prozent betrug der Marktanteil um 20:15 Uhr - erst nach 23 Uhr sah es mit 7,5 Prozent zufriedenstellend aus. In der Nacht drehte Vox dafür umso stärker auf und holte mit "Medical Detectives" bis zu 23,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

