Gibt es nach dem Neustart von "Köln 50667" noch Hoffnung für die RTLzwei? Nachdem am Montag ein Marktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe eingefahren wurde, ging der Wert einen Tag später zwar auf weniger als drei Prozent zurück - doch am Mittwoch waren nun sogar 4,0 Prozent drin. Nur drei Folgen brachten es im laufenden Jahr bislang auf einen besseren Wert. Zudem knackte "Köln 50667" am Mittwoch erstmals seit dem Neustart die Marke von 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Für Rückenwind sorgte zuvor schon die "Südklinik am Ring", die um kurz nach 17 Uhr mit 230.000 Fans und einem Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe einen ihrer besseren Tage erwischte. Noch erfolgreicher war später jedoch "Berlin - Tag & Nacht", das mit 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wusste. Es war nun schon das zweite Mal in der aktuellen Woche, dass die Soap die Hürde von sechs Prozent übersprang - ein schöner Erfolg angesichts eines bisherigen Jahresschnitts von knapp mehr als vier Prozent.

Mit überraschenden Problemen hatte es dagegen RTL zu tun: Dort sackte "Alles was zählt" am Mittwoch in der Zielgruppe auf gerade mal 7,7 Prozent Marktanteil ab - so wie übrigens schon am Tag zuvor. Das waren die schwächsten Werte, die die Soap bislang im Jahr 2023 erzielt hat. Eine Erklärung dafür könnte im DFB-Pokal liegen, allerdings tut sich "Alles was zählt" schon seit einigen Wochen zunehmend schwer. Im Schnitt konnte die RTL-Serie seit Jahresbeginn, gemessen an den vorläufig gewichteten Quoten, nicht mal mehr elf Prozent Marktanteil erzielen.

Aber auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erwischte nun zwei mäßige Tage in Folge: Nachdem am Dienstag schon nur 11,7 Prozent drin waren, erreichte die Serie nun sogar nur 11,3 Prozent - auch das bedeutete ein Jahres-Tief. Mit 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel "GZSZ" zudem erstmals in diesem Jahr unter die Marke von zwei Millionen. Um 17:30 Uhr war schon "Unter uns" kein Erfolg für RTL: Auf gerade mal 850.000 Fans brachte es der Dauerbrenner. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 7,6 Prozent, nachdem "Explosiv Stories" zuvor jedoch sogar nur auf 3,8 Prozent kam.

Ernüchternd sind daneben auch die Quoten der neuen ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial", die in dieser Woche mit 2,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein neues Tief markierte. Mehr als ein Marktanteil von 9,4 Prozent war bei Gesamtpublikum nicht drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es um 19:25 Uhr für lediglich 3,5 Prozent. Damit lief es in dieser Altersgruppe aber immerhin besser als vor einer Woche: Da erzielte "Hotel Mondial" nämlich sogar nur 1,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV