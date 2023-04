Es ist inzwischen ein gewohntes Bild: Die "heute-show" war auch in der vergangenen Woche nicht nur wieder die Sendung, deren Reichweite noch am stärksten durch zeitversetzte Nutzung innerhalb von drei Tagen zulegen konnte, der Nachschlag lag auch wieder bei über einer Million. Genau genommen wurden aus den vorläufig gewichteten 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nachträglich noch 5,0 Millionen.

Während Aufschläge von über einer Million früher Ausnahmen waren, gab es sie in jeder der vergangenen vier Wochen - was wohl auch ein Stück weit mit der Konkurrenz durch "Let's dance" zusammenhängt, die am Freitagabend auch einen Teil des "heute-show"-Publikums bindet. In jedem Fall entfällt in diesem Jahr bislang schon 20,7 Prozent der gesamten TV-Nutzung der "heute-show" auf die zeitversetzte Nutzung im Vergleich zu 18,5 Prozent im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. In der Altersgruppe 14-49 sind es sogar 38 Prozent der gesamten Nutzung (33,6 Prozent im gleichen Zeitraum 2022). Noch nicht eingerechnet sind hier die Mediatheken-Abrufe - und all diejenigen, die eine der Wiederholungen im linearen Programm gesehen haben.

Auch beim "ZDF Magazin Royale" bleibt der Anteil zeitversetzter Nutzung weiterhin sehr hoch, in der vergangenen Woche stieg die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer nachträglich noch von 1,9 auf 2,36 Millionen. Hier entfällt der allergrößte Teil davon auf die Altersgruppe 14-49. Dadurch ergibt sich hier auch ein neu berechneter Marktanteil von 23,9 anstelle von 17,9 Prozent. Die "heute-show" steigerte sich sogar von 17,7 auf 25,8 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 31.03.

22:33 5,00

(+1,13) 21,7%

(+3,2%p.) 1,51

(+0,65) 25,8%

(+8,1%p.) ZDF Magazin Royale 31.03.

23:07 2,36

(+0,46) 13,1%

(+1,8%p.) 1,10

(+0,38) 23,9%

(+6,0%p.) Ein Schritt zum Abgrund 01.04.

21:43 4,41

(+0,29) 16,6%

(+0,6%p.) 0,39

(+0,01) 6,6%

(+0,1%p.) Ein Schritt zum Abgrund 01.04.

22:26 4,37

(+0,27) 18,6%

(+0,5%p.) 0,37

(+0,04) 6,8%

(+0,4%p.) Let's dance 31.03.

20:15 4,19

(+0,26) 16,7%

(+0,1%p.) 1,28

(+0,12) 22,1%

(0,0%p.) Nuhr im Ersten 30.03.

22:52 2,23

(+0,24) 15,2%

(+1,1%p.) 0,32

(+0,03) 9,8%

(+0,4%p.) Die Bergretter 30.03.

20:15 5,84

(+0,24) 21,1%

(+0,1%p.) 0,55

(+0,08) 9,1%

(+0,6%p.) Unbestechlich 27.03.

20:15 6,34

(+0,24) 22,1%

(+0,2%p.) 0,41

(+0,03) 6,5%

(+0,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.03.

20:14 1,83

(+0,23) 7,4%

(+0,6%p.) 1,13

(+0,16) 19,9%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 30.03.

18:48 2,46

(+0,22) 12,1%

(+0,9%p.) 0,37

(+0,09) 10,2%

(+2,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.03.-02.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bemerkenswert unterdessen, wie gut die ARD-Miniserie "Ein Schritt zum Abgrund" ihr Publikum bis zum Schluss halten konnte. Schon in der linearen TV-Nutzung zeigte sich den Abend über nur ein ganz leichter Abwärtstrend - die meisten derer, die irgendwann abhanden gekommen waren, holten das aber offenbar noch nachträglich nach. Inklusive zeitversetzter Nutzung zeigt sich nun jedenfalls ein sehr stabiles Bild: Von den 4,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die die erste Folge gesehen hatten, waren bei der letzten noch immer 4,37 Millionen übrig.

Im Ranking der größten Zugewinne bei den Marktanteilen in der Altersgruppe 14-49 fällt auf, dass diesmal gleich fünf ZDFneo-Sendungen unter den Top10 sind: Neben einer Wiederholung des "ZDF Magazin Royale" waren das auch "Studio Schmitt", "MaiThink X" und die Serie "Killing Eve". Das Staffelfinale von "MaiThink X" steigerte sich mit einem Marktanteil von 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum noch auf Staffel-Bestwerte. Die Staffel-Schnitte liegen bei 1,9 Prozent (14-49) und 1,3 Prozent (gesamt).

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 31.03.

22:33 5,00

(+1,13) 21,7%

(+3,2%p.) 1,51

(+0,65) 25,8%

(+8,1%p.) ZDF Magazin Royale 31.03.

23:07 2,36

(+0,46) 13,1%

(+1,8%p.) 1,10

(+0,38) 23,9%

(+6,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 30.03.

18:48 2,46

(+0,22) 12,1%

(+0,9%p.) 0,37

(+0,09) 10,2%

(+2,1%p.) Studio Schmitt 30.03.

22:12 0,35

(+0,10) 1,8%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,08) 2,4%

(+1,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.03.

20:14 1,83

(+0,23) 7,4%

(+0,6%p.) 1,13

(+0,16) 19,9%

(+1,5%p.) MAITHINK X - Die Show 02.04.

22:13 0,42

(+0,08) 1,9%

(+0,3%p.) 0,14

(+0,07) 2,7%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 30.03.

22:52 0,13

(+0,06) 0,8%

(+0,3%p.) 0,06

(+0,05) 1,6%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 31.03.

19:38 2,30

(+0,14) 9,8%

(+0,5%p.) 0,67

(+0,08) 14,8%

(+1,2%p.) Killing Eve 31.03.

23:25 0,25

(+0,08) 1,7%

(+0,5%p.) 0,07

(+0,04) 2,0%

(+1,0%p.) Killing Eve 28.03.

23:13 0,16

(+0,04) 1,3%

(+0,3%p.) 0,03

(+0,03) 1,2%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.03.-02.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV