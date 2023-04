Auch am Donnerstag vor dem langen Karwochenende gingen zwei 90-minütige Reihen ins direkte Duell im Kampf um das Publikum. Und auch wenn beide Formate letztlich die meistgesehenen Programme am Gründonnerstag waren, so richtig wie Sieger kann sich keines fühlen. Das liegt in erster Linie daran, dass vorausgegangene Ausgaben deutlich mehr Publikum anlockten. So zeigte Das Erste ab 20:15 Uhr den nächsten "Zürich-Krimi", diesmal mit dem Titel "Borchert und die Sünden der Vergangenheit" – im Schnitt schauten 5,6 Millionen Personen zu. Vergangenen Herbst kamen neue Folgen des Formats noch auf rund 7,2 und 6,4 Millionen zusehende Personen, die Marktanteile lagen damals bei knapp 28 und knapp 24 Prozent. Diesmal wurden 21,6 Prozent insgesamt gemessen.

"Die Bergretter" indes kamen mit durchschnittlich 5,06 Millionen zusehenden Personen ins Ziel – die ZDF-Reihe sicherte sich somit 19,5 Prozent Marktanteil. Bezogen auf die Sehbteiligung war dies das niedrigste Ergebnis der laufenden Staffel. Mit Blick auf die jeweils vorläufigen Werte kam die Reihe in den zurückliegenden Wochen auf zwischen 5,3 und knapp 5,8 Millionen. Gut performten beide Formate indes bei den Jüngeren. Hier kam der ARD-Krimi auf überdurchschnittliche 8,2 Prozent, "Die Bergretter" sicherten sich sogar 9,2 Prozent.



Im ZDF folgte schließlich ab 21:45 Uhr das "heute journal", das im Schnitt 4,4 Millionen Menschen informierte. Auf dem "Maybrit Illner"-Platz talkte diesmal "Markus Lanz" mit einer frühen Ausgabe seiner Show, 2,1 Millionen Leute (10.7%) schauten zu. Den Abend beendete ab 23:30 Uhr eine Doku rund um "Papst Franziskus", die noch 0,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (7,5%) hatte.

Im Ersten sicherte sich ein ab 21:45 Uhr gezeigter Krimi namens "Mord auf Shetland – Alte Wunden" noch starke 16,6 Prozent Marktanteil. Die schottische Produktion erreichte insgesamt 3,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Die Carolin Kebekus Show" startete im Ersten erst nach Mitternacht in eine frische Staffel – zu später Zeit sahen rund 840.000 Menschen ab drei Jahren linear zu. Daraus resultierten 8,9 Prozent Marktanteil bei allen sowie 4,1 Prozent bei den Jüngeren.

