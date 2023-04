Vier der fünf insgesamt meistgesehenen Sendung des Karfreitags liefen im ZDF - einzig die "Tagesschau" im Ersten mischte das Mainzer Quartatt mit 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf. In der Primetime rangierte die Krimiserie "Der Alte" ganz vorne: Mit durchschnittlich 6,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die neue Folge einen hervorragenden Marktanteil von 23,6 Prozent und konnte die Konkurrenz damit regelrecht deklassieren.

Stärkster Verfolger war das Best Of von "Let's Dance", das jedoch bereits weniger als halb so viele Menschen wie "Der Alte" unterhielt (DWDL.de berichtete). Und auch der ARD-Film "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" mit Iris Berben in der Hauptrolle konnte dem ZDF nichts entgegensetzen: Mit nur 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam das Drama nicht über einen Marktanteil von 9,2 Prozent hinaus. Bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte der Film sogar mit nur 3,3 Prozent, während "Der Alte" im ZDF mit starken 10,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum so stark performte wie seit weit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr.

Vom Rückenwind profitierte schließlich auch der Spielfilm "Wer füttert den Hasen?", der im Anschluss immerhin noch 3,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF hielt und für 14,6 Prozent Marktanteil sorgte. Im Ersten tat sich im weiteren Verlauf des Abends dagegen auch die Wiederholung der Komödie "Ein Mann namens Ove" schwer. Diese blieb mit 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum blass.

Die Tagesmarktführerschaft war dem ZDF damit nicht zu nehmen. Darüber hinaus war aber auch ZDFneo stark: Dort überzeugte "Men in Black" zur besten Sendezeit mit 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie beachtlichen 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Tagsüber sorgten zudem schon mehrere "Edgar Wallace"-Klassiker für hohe Quoten: Den Spitzenwert markierte der Film "Die Tür mit den 7 Schlössern", der am Vorabend von durchschnittlich 870.000 Menschen gesehen wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV