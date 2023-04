Der Primetime-Verlauf: "The Voice Kids" im Aufwind

Sat.1 kann sich zu den Gewinnern des Karfreitags zählen: Mit "The Voice Kids" ist es dem Sender in der Primetime sehr kontinuierlich gelungen, das Publikum einzusammeln, wie die Verlaufskurve von AdScanner zeigt. Besonders profitierte der Sender immer dann, wenn das Best Of von "Let's Dance" bei RTL in der Werbung war.

Die Kurve zeigt zugleich die ZDF-Dominanz von "Der Alte" - aber auch, dass dem Sender danach mit dem Spielfilm "Wer füttert den Hasen" viele Zuschauerinnen und Zuschauer abhandenkamen. Auffällig auch, dass der ARD-Film "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" mit Iris Berben in der ersten halben Stunde für recht viele Abschalter sorgte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Traumschiff" sammelt Zuschauer ein

Mit Blick auf den Vorabend sticht vor allem der Aufwärtstrend des ZDF ins Auge: Dort war ab 17:30 Uhr eine "Traumschiff"-Wiederholung zu sehen, der viele offensichtlich auch dann noch mühelos folgen konnten, obwohl sie den Anfang verpassten. Bis zum Beginn der "heute"-Nachrichten um 19:00 Uhr konnte der Mainzer Sender somit recht kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer gewinnen.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Werbe-Ranking: Rewe deutlich vor Edeka

Rewe war am Karfreitag das Unternehmen, das am erfolgreichsten im deutschen Fernsehen war. Mit 105 Spots brachte es die Supermarktkette auf eine Reichweite von 85,11 und lag damit knapp vor der Werbung für Marktguru, die sogar noch ein bisschen häufiger beworben wurde. Konkurrent Edeka landete deutlich dahinter, kam mit einem XRP von 61,40 aber ebenfalls noch in die Top 10.

© AdScanner

Daily Reach der TV-Vermarkter: Gleichstand am Feiertag

Weil am Feiertag keine klassischen Werbeinseln bei ARD und ZDF erlaubt waren, spielten die Öffentlich-Rechtlichen in der Vermarktung keine Rolle. Die AdAlliance und Seven.One Media teilten sich diesmal den ersten Platz. Beide Häuser erreichten jeweils 36 Prozent der entsprechenden Vodafone-Haushalte. Dass ProSiebenSat.1 mit den Kölner gleichzog, ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass Sat.1 einen guten Tag erwischte - und vor allem Kabel Eins mit seinen Hau-drauf-Filmen deutlich mehr Menschen erreichte als an gewöhnlichen Tagen.