Zu Ostern gibt's gute Nachrichten für Daniel Rosemann: Die beiden von ihm verantworteten Sender ProSieben und Sat.1 belegten am Samstagabend um 20:15 Uhr die ersten beiden Plätze in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Ganz vorne rangierte dabei erwartungsgemäß erneut "The Masked Singer", das nach dem bislang schwächsten Staffelauftakt in der vergangenen Woche allerdings noch ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer verlor.

So rätselten diesmal im Schnitt 1,97 Millionen Menschen mit, wer unter den Masken steckte, das waren 170.000 weniger als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank leicht auf 8,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's um 1,1 Prozentpunkte auf 16,8 Prozent Marktanteil nach unten. Die nachfolgende "red"-Sendung hielt noch 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich hier auf 12,3 Prozent.

Zudem setzte sich auch noch der Sat.1-Film "Aladdin" mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hauchdünn gegen "Deutschland sucht den Superstar" durch - das allerdings anders als "The Masked Singer" seinen Marktanteil in dieser jungen Altersgruppe im Vergleich zur Vorwoche sogar minimal auf 10,4 Prozent steigern konnte. Allerdings konnte RTL nur das junge Publikum bei der Stange halten, die Gesamt-Reichweite markierte mit 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar ein Staffel-Tief.

"Aladdin" hatten insgesamt im Schnitt 1,27 Millionen Menschen angesehen - und da sowohl Sat.1 als auch RTL inzwischen ein etwas älteres Publikum anvisieren und als selbst gewählte Zielgruppe eigentlich auf die 14- bis 59-Jährigen blicken, geht der Vergleich der beiden Sender hier klar zugunsten von RTL aus: "Aladdin" lag hier bei nur 7,9 Prozent Marktanteil, "DSDS" bei 10,1 Prozent. "The Masked Singer" lag auch in dieser Zielgruppen-Definition mit 13,6 Prozent davor, hätte den Primetime-Sieg aber "Marie Brand" im ZDF überlassen müssen.

Während der Abend für ProSieben und Sat.1 gut verlief, sah es tagsüber ernüchternd aus. Sat.1 zeigte wieder zehn Stunden lang "Unsere kleine Farm", erreichte damit aber nur Marktanteile zwischen 3,6 und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben kam zur Mittagszeit mit "Last Man Standing" auf zweistellige Marktanteile bis 11,1 Prozent, zwischen 13 und 20:15 Uhr lagen die Marktanteile für die Sitcoms dann aber durchweg im einstelligen Bereich, zwischenzeitlich bei unter 4 Prozent. Und auch RTL hatte seine Probleme am Nachmittag: "King of Queens" erreichte mittags ebenfalls noch bis zu 11,1 Prozent, im weiteren Verlauf ging's dann aber bergab, "Hör mal wer da hämmert" lag zuletzt um 16:23 Uhr nur noch bei 5,7 Prozent. Auch mit "Gala" war am Vorabend wenig zu holen, mehr als 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren hier nicht drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV