am 11.04.2023 - 09:40 Uhr

Trotz des Feiertags am Montag zeigte Vox um 20:15 Uhr eine neue Folge der erste eine Woche zuvor gestarteten neuen Staffel "Die Höhle der Löwen". Das sorgte für einen mächtigen Quoteneinbruch: Im Schnitt sahen diesmal nur 1,3 Millionen Menschen zu, das waren 580.000 weniger als in der vergangenen Woche und die geringste Reichweite, die in der Geschichte des Formats je gemessen wurde.

Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel auf einen neuen Tiefstwert: Im Vergleich zur vergangenen Woche sackte er um 6,7 Prozentpunket auf 8,3 Prozent ab. Das nachfolgende "Prominent! Spezial" zu "DHDL" musste sich mit 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben, die Gesamt-Reichweite lag bei 0,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Auch den "Geissens" hat der Oster-Einsatz bei RTLzwei nicht gut getan. Um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur bei 3,6 Prozent. Mit der zweiten Folge eine Stunde später ging's zwar auf 4,2 Prozent nach oben, das war aber trotzdem noch signifikant weniger als in den vergangenen Wochen. Die Gesamt-Reichweite lag zunächst bei 0,53 Millionen und steigerte sich dann auf 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Kabel Eins kann mit seinem Ostermontag unterdessen wieder zufrieden sein. Der Film "Jumanji" holte um 20:15 Uhr starke 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Tintenherz" kam danach noch auf 4,8 Prozent Marktanteil. Weil es auch tagsüber größtenteisl gut aussah - "Crocodile Dundee 2" erreichte mittags stolze 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen "Robin Hood - König der Diebe" am Vorabend 6,3 Prozent - erzielte Kabel Eins auch einen guten Tagesmarktanteil von 5,7 Prozent. Vox fuhr mit "DHDL" zwar wesentlich schlechter als sonst, lag mit 8,7 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) sogar auf Platz 2 hinter RTL. Hier wurden schon vormittags und mittags mit Filmen wie "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" und "Zahnfee auf Bewährung" Marktanteile von bis zu 13,3 Prozent erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV