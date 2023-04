Von 0 auf 100 - auf 0: Nachdem Check24 zwei Mal in Folge lang das wöchentliche Bruttoreichweiten-Ranking von AdScanner angeführt hat, hat die Vergleichsplattform nun wieder eine komplette TV-Pause eingelegt: Der letzte Spot der "unvergleichlichen Show" lief am 2. April, seither ist Sendepause. Den Spitzenplatz eroberte in der vergangenen Woche stattdessen C&A zurück, das seine große TV-Kampagne nun schon seit dem 2. März ununterbrochen fährt und auch in der Osterwoche nicht nachgelassen hat.

Generell sind die erreichten Bruttoreichweiten in der Osterwoche etwas geringer ausgefallen als noch in der Woche zuvor. So reichten knapp über 350 XRP schon für ein Platz auf dem Treppchen, den sich in der vergangenen Woche Milka mit seiner Osterkampagne sowie Zalando sicherten - und zwar trotz fast identischer Bruttoreichweite mit völlig unterschiedlicher Strategie.

Zalando etwa schaltet seine 519 Spots ausschließlich auf Sendern, die von Seven.One Media vermarktet wurden, und ließ alle anderen Vermarkter außen vor. Mondelez entschied sich bei seinen Milka-Spots hingegen dafür, Seven.One komplett außen vor zu lassen. Stattdessen lief die Kampagne, die wie schon 2021 wieder einen sehbehinderten Jungen bei der Ostereiersuche zeigte, neben der Ad Alliance unter anderem auch bei RTLzwei, Sendern von Warner Bros Discovery, bei Welt und Sport1. Da also auch mehr kleinere Sender darunter waren, waren für die gleiche Bruttoreichweite deutlich mehr Schaltungen nötig, insgesamt 924 an der Zahl.

© AdScanner

Wichtig bei der AdScanner-Auswertung: Sie wird auf Ebene des beworbenen Produkts erstellt - daher taucht hier eine Marke, die zu den derzeit mit am stärksten in der TV-Werbung vertreten ist, aufgrund der Vielzahl der Produkte nicht direkt auf. Nimmt man aber alle unterschiedlichen Spots für L'Oréal Paris zusammen, dann ergäbe sich für die vergangene Woche sogar eine Bruttoreichweite von 761 XRP.

Bei RTL und Vox war L'Oreal tatsächlich die Marke, die am reichweitenstärksten auf dem jeweiligen Sender geworben aht, bei ProSieben wäre es immerhin noch Rang 4. Hier rangiert stattdessen Zalando ganz an der Spitze. Bei Sat.1 wurde das Ranking der Marken, die in der vergangenen Woche am reichweitenstärksten warben, von Dr. Oetker angeführt.

Zur Erläuterung der Zahlen: AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.