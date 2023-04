RTLzwei kann sich über eine starke Rückkehr von "Kampf der Realitystars" freuen. Der Auftakt der vierten Staffel lockte am Mittwochabend im Schnitt 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, darunter 450.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe erzielte die Realityshow damit einen sehr guten Marktanteil von 8,3 Prozent, der nicht nur klar über dem Senderschnitt lag, sondern auch über dem Wert des Staffel-Auftakts aus dem Vorjahr.

Leidtragender der neuen Konkurrenz am Mittwochabend war RTL, wo "Der Bachelor" das Allzeit-Tief der Vorwoche sogar noch einmal deutlich unterbot. Mit nur noch 480.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Datingshow am Mittwoch gerade mal noch 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - über einen Prozentpunkt weniger also vor einer Woche. Insgesamt schalteten lediglich 1,06 Millionen Menschen ein, um die "Bachelor"-Balz zu sehen. Hier lag der Marktanteil sogar bei nur 4,0 Prozent.

Zuschauer-Trend: Der Bachelor Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und auch danach blieben die RTL-Marktanteile am Mittwoch einstellig: So tat sich "RTL Direkt" im Anschluss mit 7,2 Prozent Marktanteil noch etwas schwerer als der "Bachelor", ehe "Stern TV" immerhin noch 9,0 Prozent erzielte. Das "Nachtjournal" wiederum kam auf 7,1 Prozent. Und doch war dem Sender trotz der eklantanten Primetime-Schwäche die Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu nehmen - wohl auch, weil Daytime und Vorabend gut funktionierten. Ulrich Wetzels "Strafgericht" etwa überzeugte mit starken 14,2 Prozent Marktanteil, "RTL aktuell" kam später gar auf 18,4 Prozent. Auch auf "GZSZ" war mit 14,7 Prozent wieder Verlass.

RTLzwei tat sich dagegen schwer, die Reality-Fans am späten Abend bei der Stange zu halten. "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" wollten ab 23:22 Uhr nur noch 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe auf 3,8 Prozent absackte. Der Tagesmarktanteil lag letztlich aber mit 5,5 Prozent dennoch klar über den Normalwerten des Senders.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV