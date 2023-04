am 13.04.2023 - 15:31 Uhr

Am Ostersonntag und Ostermontag zeigte Das Erste zum Einstand von Corinna Harfouch als neue Berliner Kommissarin eine Doppelfolge des "Tatorts" - allerdings mit den mit Abstand geringsten Reichweiten für die Krimireihe in diesem Jahr. Daran hat sich auch durch die zeitversetzte Nutzung nichts geändert, die Zahlen sehen für den ersten Teil am Sonntag nun aber doch ein ganzes Stück besser aus.

So stieg die Gesamt-Reichweite deutlich um 0,66 Millionen auf 6,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist ein merklich höherer Nachschlag als man es sonst vom "Tatort" gewohnt ist, offenbar waren an Ostern also einfach viele "Tatort"-Fans anderweitig beschäftigt. Der Marktanteil fiel mit nun endgültig gewichteten 24,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 19,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ohnehin sehr gut aus.

Für Teil 2 am Montag, der sich nach vorläufigen Zahlen knapp "Nord Nord Mord" im ZDF geschlagen geben musste, liegen die endgültig gewichteten Quoten noch nicht vor. Am Sonntag baute Das Erste seine Primetime-Marktführung vor dem ZDF aber aus - obwohl auch das "Traumschiff" nachträglich noch deutlich um 0,47 Millionen auf 5,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Nichts als die Wahrheit 09.04.

20:15 6,88

(+0,66) 24,1%

(+0,8%p.) 1,19

(+0,23) 19,1%

(+1,8%p.) Das Traumschiff 09.04.

20:14 5,66

(+0,47) 19,8%

(+0,4%p.) 0,87

(+0,14) 14,0%

(+0,9%p.) Marie Brand und die falsche Wahrheit 08.04.

20:15 6,97

(+0,40) 25,9%

(+0,5%p.) 0,53

(+0,05) 9,3%

(+0,5%p.) Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit 06.04.

20:15 5,90

(+0,30) 21,8%

(+0,2%p.) 0,46

(+0,01) 7,9%

(-0,3%p.) Die Bergretter 06.04.

20:15 5,32

(+0,26) 19,7%

(+0,2%p.) 0,63

(+0,13) 10,7%

(+1,5%p.) Vienna Blood 09.04.

22:01 1,87

(+0,25) 8,6%

(+0,8%p.) 0,17

(+0,03) 3,6%

(+0,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.04.

18:49 2,43

(+0,24) 12,7%

(+1,0%p.) 0,32

(+0,06) 9,6%

(+1,3%p.) Mord auf Shetland - Unter Verdacht 09.04.

21:43 3,09

(+0,23) 13,9%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,02) 5,2%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.04.

20:14 1,87

(+0,20) 7,7%

(+0,6%p.) 1,09

(+0,13) 19,2%

(+1,1%p.) Mord auf Shetland - Alte Wunden 06.04.

21:45 3,59

(+0,18) 16,9%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,01) 4,8%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.04.-09.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen Aufschlag von einem ganzen Prozentpunkt beim Marktanteil 14-49 gab's unterdessen auch für das "Todesrätsel mit Tsokos und Liefers", die sich bei RTL mit dem "Fall Jesus" beschäftigten. Doch auch 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind natürlich weit von einem Erfolg entfernt. "Germany's Next Topmodel" steigerte sich an Gründonnerstag nachträglich noch auf 19,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Nichts als die Wahrheit 09.04.

20:15 6,88

(+0,66) 24,1%

(+0,8%p.) 1,19

(+0,23) 19,1%

(+1,8%p.) Die Bergretter 06.04.

20:15 5,32

(+0,26) 19,7%

(+0,2%p.) 0,63

(+0,13) 10,7%

(+1,5%p.) Markus Lanz 05.04.

23:14 1,74

(+0,11) 16,7%

(+0,6%p.) 0,31

(+0,05) 13,0%

(+1,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.04.

18:49 2,43

(+0,24) 12,7%

(+1,0%p.) 0,32

(+0,06) 9,6%

(+1,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.04.

20:14 1,87

(+0,20) 7,7%

(+0,6%p.) 1,09

(+0,13) 19,2%

(+1,1%p.) Ab ins Beet! Die Garten-Soap 09.04.

19:10 0,94

(+0,09) 4,6%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,05) 6,2%

(+1,0%p.) Todesrätsel mit Tsokos und Liefers - Der Fall Jesus 06.04.

22:34 0,82

(+0,09) 4,6%

(+0,3%p.) 0,26

(+0,06) 5,9%

(+1,0%p.) Markus Lanz 04.04.

22:46 1,97

(+0,08) 13,8%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,05) 8,9%

(+1,0%p.) 9-1-1 Notruf L.A. 03.04.

22:00 0,80

(+0,12) 3,6%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,06) 7,1%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 05.04.

19:37 2,09

(+0,11) 8,7%

(+0,3%p.) 0,59

(+0,06) 12,3%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.04.-09.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV