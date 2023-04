Wenn Heidi Klum bei ProSieben nach frischen Models für das Land sucht, ist das nach wie vor sehr erfolgreich. Vor allem die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegen auf einem für den Sender sehr erfreulichen Niveau. Das hinter der Fassade die Reichweiten aber kontinuierlich bröckeln, dürfte auch den Verantwortlichen beim Sender zu denken geben. Die aktuelle Staffel dürfte die erste werden, die im Schnitt und nach vorläufig gewichteten Daten erstmals weniger als zwei Millionen Menschen erreicht.

In dieser Woche fiel "Germany’s Next Topmodel" nun auf ein neues Allzeit-Tief in Sachen Reichweite: Nur noch 1,59 Millionen Menschen sahen sich die Models bei Fotoshooting und Laufsteg-Training an, weniger waren es in all den Jahren nie. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 890.000 zwar noch für den Tagessieg, aber auch hier bleibt festzuhalten, dass ProSieben selbst mit seinem Prestige-Format mittlerweile nicht mehr sicher auf mehr als eine Million Zuschauende kommt. Mit 16,6 Prozent Marktanteil lag das Format am Donnerstag klar über dem Senderschnitt, gleichzeitig war es der niedrigste Wert der laufenden Staffel.

Zu den Rückgängen bei der ProSieben-Modelsuche dürfte auch RTL beigetragen haben, wo ab 21 Uhr das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise zu sehen war. In der ersten Halbzeit verfolgten das 2,53 Millionen Menschen, 630.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Die zweiten 45 Minuten kamen später noch auf 3,00 Millionen bzw. 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 10,7 und 13,5 Prozent. Die zweite Halbzeit brachte es auch beim Gesamtpublikum auf sehr ansehnliche 14,5 Prozent.

Die Berichterstattung um das Spiel herum verlief für RTL aber alles andere als optimal. Den Countdown zur besten Sendezeit sahen nur 1,09 Millionen Menschen, beim jungen Publikum wurden damit schwache 5,8 Prozent Marktanteil gemessen. Die einstündige Nachberichterstattung kam ebenfalls nur auf 8,2 Prozent, hier waren noch 1,13 Millionen Menschen mit dabei.

Bei ProSieben verlor "red." nach den Topmodels wieder etliche Zuschauerinnen und Zuschauer, konnte sich mit 10,1 Prozent Marktanteil aber immerhin knapp im zweistelligen Bereich halten. Insgesamt sahen sich 780.000 Menschen das Promi-Magazin an. Durch die starke Performance in der Primetime sicherte sich ProSieben am Donnerstag mit 10,5 Prozent die Tagesmarktführerschaft, RTL brachte es nur auf 9,2 Prozent. Bei den Kölnern taten sich unter anderem "Alles was zählt" (8,8 Prozent), "Unter Uns" (7,5 Prozent) sowie der gesamte Vormittag sehr schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV