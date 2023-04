Die Verschrumpfung von Sat.1 hält an und eine Erkenntnis der vergangenen Wochen dürfte in Unterföhring sein: Weiter nach unten kann es immer gehen. Am Donnerstag erreichte Sat.1 einen Tagesmarktanteil in Höhe von nur noch 4,8 Prozent und landete so auf Platz sieben der acht großen Sender. Überhaupt nicht funktioniert hat einmal mehr die Primetime: "Die Rache der Wanderhure" erreichte lediglich 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamtreichweite betrug 1,17 Millionen.

Die Primetime wird für Sat.1 aber immer mehr zu einem Luxusproblem, denn am Vorabend läuft es regelmäßig noch deutlich schlechter. An diesem Donnerstag fiel "Die perfekte Minute" auf 0,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, es ist der bisher niedrigste Wert für die Sendung mit Ulla Kock am Brink. Mit 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde der bisherige Tiefstwert von vor wenigen Wochen noch einmal um 100.000 nach unten geschoben. Überhaupt erzielten die 22 bislang ausgestrahlten Folgen nur etwas mehr als 2,0 Prozent Marktanteil.

Das "Volle Haus" erreichte am Dienstag und Mittwoch jeweils mehr als 3,0 Prozent und konnte sich auf extrem niedrigen Niveau etwas stabilisieren, am Donnerstag standen aber wieder nur 1,4 Prozent Marktanteil sowie 30.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer zu Buche. Und auch insgesamt kann die dreistündige Livestrecke mit einer Reichweite von 210.000 überhaupt nichts reißen.

Mit diesen Katastrophen-Werten landete Sat.1 am Donnerstag sogar hinter dem krisengeschüttelten RTLzwei, das einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent erzielte. Auch dort sieht es am Vorabend längst nicht rosig aus, aber die Soaps scheinen ihren Abwärtsstrudel immerhin beendet zu haben. "Köln 50667" erreichte 3,9 Prozent, "Berlin - Tag & Nacht" sogar 5,1 Prozent. In der Primetime kam RTLzwei mit "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" nicht auf sehr starke Werte, die gemessenen 5,2 Prozent sind aber ein solider Wert.

Für Vox lief es am Donnerstag mit dem Film "Ich - Einfach unverbesserlich 3" nicht ganz so gut wie sonst auf diesem Sendeplatz, mit 700.000 Zuschauenden sowie 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war der Streifen aber auch kein Totalausfall. "Bad Boys - Harte Jungs" steigerte sich danach zudem auf 8,7 Prozent und auch der Vorabend glänzte einmal mehr mit tollen Quoten, sodass sich Vox am Ende über 7,5 Prozent Tagesmarktanteil freuen konnte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV