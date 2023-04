Etwas mehr als 1,9 Millionen Menschen sahen, gemäß vorläufiger Zahlen, "The Voice Kids" an Karfreitag. Das ist die höchste Reichweite der laufenden Staffel der Sat.1-Musikshow. Eine Woche später, also am nun zurückliegenden Freitag, sank das Interesse wieder: Die neueste Episode sicherte sich ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,56 Millionen und lag somit wieder auf dem Niveau der Wochen vor der Karwoche. Woher das Hoch kam, dürfte leicht zu erklären sein: An Karfreitag selbst musste "TVK" nicht gegen eine Live-Sendung von "Let's Dance" antreten. Die RTL-Tanzshow meldete sich nun am Freitag in gewohnter Stärke zurück und erreichte im Schnitt 3,82 Millionen Personen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ertanzte sich RTL damit beeindruckende 1,04 Millionen Zusehende und 20,2 Prozent Marktanteil. Somit lag RTL weit vor Sat.1, das mit seiner Show auf 9,6 Prozent gelangte. Sat.1 sicherte sich somit ähnliche Werte wie ProSieben mit einem Spielfilm. Dort wurde ab 20:15 Uhr "Central Intelligence" gezeigt – im Schnitt schauten neuneinhalb Prozent der klassisch Umworbenen zu, die Gesamt-Reichweite belief sich auf rund 1,3 Millionen.



Zufrieden sein darf ProSieben Maxx: Dort räumte ab 20:15 Uhr ein Anime-Film ab. "Dragonball Z 15: Resurrection 'F'" kam im Schnitt auf 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen – zuletzt lief es auf dem Sendeplatz im Sommer 2021 so gut. Auch diesmal wieder auffallend: Nahezu alle Zusehenden waren werberelevant: 160.000 Menschen schauten laut offizieller Ausweisung der AGF den Anime-Film, insgesamt wurden 180.000 zusehende Personen ermittelt.

Stark unterwegs war am Freitag auch noch das "Sat.1 Frühstücksfernsehen", das zeitweise auf mehr als 30 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren kam und sich im Schnitt über die viereinhalb Stunden Sendezeit hinweg 22,2 Prozent sicherte. Dieser Wert war nun der beste des laufenden Jahres. Weiterhin nicht erfolgreich ist indes die Live-Sendung "Volles Haus" zwischen 16 und 19 Uhr. Sie erreichte am Freitag 2,6 Prozent der Umworbenen, danach fiel "Die perfekte Minute" auf 1,8 Prozent.



In der Tages-Endabrechnung kam RTL bei den klassisch Umworbenen auf sehr starke 14,5 Prozent, Sat.1 landete bei 7,2 Prozent. Vor Sat.1 platzierten sich noch ProSieben mit 7,4 und das ZDF mit 7,3 Prozent. Im Gesamtmarkt erreichte 11,4 Prozent - und den zweiten Rang. Die Kölner kamen somit vor dem Ersten (10,6%) ins Ziel, mussten sich aber die Rücklichter des ZDF (15,1%) ansehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV