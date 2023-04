Einen leichten Aufwind verspüren in diesen Wochen die RTLzwei-Soaps im linearen Programm. So kam das jeweils um 19:05 Uhr ausgestrahlte "Berlin – Tag & Nacht" mit einem Wochenschnitt von 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf den besten Wert seit Sommer 2022. Am Freitag lockte die Hauptstadt-Serie im Schnitt viereinhalb Prozent der klassisch Umworbenen zum Sender, an den drei Tagen zuvor lagen die Werte konstant bei über fünf Prozent. "Köln 50667" landete in der Stunde zuvor am Freitag bei dreieinhalb Prozent – die Serie schwankte in der Woche nach den Osterfeierlichkeiten bei zwischen dreieinhalb und knapp vier Prozent. Auch hier ist also eine Erholung spürbar.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV