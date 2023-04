Der Primetime-Verlauf: "Let's Dance" gewinnt nach den Krimis hinzu

Ab kurz vor 22 Uhr und bis zu einer gegen 22:15 Uhr gestarteten Werbepause hatte die RTL-Tanzshow "Let's Dance" am Freitagabend die höchste Reichweite. Zuvor hatte die Sendung schon gegen 21:15 Uhr klar zugelegt. Das lässt die Vermutung zu, dass einige Krimifans vom ZDF rübergewechselt sind zu RTL. Einmal schon nach "Der Alte", also nach 21:15 Uhr und dann zudem auch gegen 22 Uhr, als auch der in "Letzte Spur Berlin" erzählte Fall gelöst war. Deutlich wurde aber auch, dass vielen Fans "Let's Dance" zu lange dauert. Schon nach 22:30 Uhr fiel die Kurve, ein Trend, der sich in der 23-Uhr-Stunde noch verfestigte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Dinner" und "Galileo" sammeln ein

Im Allgäu wurde am Freitag im "perfekten Dinner" von Vox gekocht - und Gastgeberin Tanja war ganz offenbar auch bei vielen vor den Bildschirmen beliebt. Während der rund 75 Minuten langen Ausstrahlung legte Vox jedenfalls sehr deutlich an Reichweite zu. In ähnlichem Maße sammelte zeitgleich auch "Galileo" bei ProSieben sein Publikum ein. Auch das Magazin hatte gegen Ende mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als zu Beginn. Vergleichsweise stabil präsentierte sich ab kurz vor halb acht Uhr abends die ZDF-Weekly "Bettys Diagnose" - erst ganz gegen Ende stieg hier die Kurve rasant an, was aber eher an denen gelegen haben dürfte, die zusammen mit dem "Alten" auf Verbrecherjagd gehen wollten.

© ad

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Nur geringfügig anders

Beim Daily Reach der Vermarkter gab es im Vergleich zum Vortag nur geringfügige Veränderungen: So sprang Sky leicht nach oben und erreichte nun sieben Prozent, ARDMedia und das ZDF Werbefernsehen gaben indes leicht auf sieben und elf Prozent ab. Auch für ElCartel Media ging es im Vergleich zum Donnerstag um einen Prozentpunkt auf nun zehn Prozent nach unten.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Frischer Spitzenreiter

Tag eins der Kampagne und direkt Platz eins: Mit Günther Jauch als Testimonial in einem 20-sekündigen Spot und dem Einsatz von zwei weiteren Fünf-Sekündern schaffte es die Kreislaufflasche auf den Werbethron. Das gelang auch deshalb, weil die eingesetzten Spots überwiegend bei großen Sendern zu sehen waren: Eingebucht hatte man sowohl bei AdAlliance und Seven.One Media, Nitro und Sixx spielten die erste Geige, aber auch ganz große Sender wie RTL, Vox oder ProSieben wurden häufig belegt. Abseits der beiden großen Privatsendergruppen sticht das Engagement bei Comedy Central (8,6% der Spots) sowie bei Servus TV (6,5%) ins Auge. Insgesamt kamen so 118 XRP zustande, die Kreislaufflasche landete in den Werbecharts vor C&A und Penny.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.