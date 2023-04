Der Primetime-Verlauf: Stabile Kurven für "DSDS" und "Masked Singer"

RTL hat am Samstagabend mit dem Finale von "Deutschland sucht den Superstar" im Laufe des Abends einige Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln können - ein kräftiger Aufwärtstrend blieb jedoch aus. Wer einmal einschaltete, blieb allerdings auch dran. Daran änderte auch die auf vier Stunden gestreckte Sendezeit nur wenig.

Etwas ungünstig war es indes, dass "DSDS" ausgerechnet dann in die Werbung ging, als die "Beatrice Egli Show" - mit der früheren "DSDS"-Siegerin als Gastgeberin - im Ersten endete. Profitierten konnte zu diesem Zeitpunkt stattdessen ProSieben, das seine Reichweite mit "The Masked Singer" zu diesem Zeitpunkt erkennbar steigern konnte, wie aus den AdScanner-Daten hervorgeht.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" im Aufwind

Deutlich mehr Bewegung herrschte unterdessen am Vorabend, wo insbesondere die Kurve der "Sportschau" heraussticht. Die ARD-Sendung konnte mit ihren Bundesliga-Zusammenfassungen nahezu kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewinnen - selbst die kurzen Werbepausen waren keine echten Abschalter.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Sky Media legt zu

Das quotenstarke Bundesliga-Umfeld hat dafür gesorgt, dass Sky Media am Samstag mit seinen Werbeunterbrechungen deutlich mehr Menschen erreicht hat als am Tag zuvor. Auf neun Prozent zog der Wert an - damit lag der Pay-TV-Vermarkter nur knapp hinter ARD Media und dem ZDF-Werbefernsehen. Erfolgreich war auch Warner Bros. Discovery, das mit seinen vielen kleinen Sendern auf 14 Prozent kam, immerhin fast halb so viel wie Seven.One Media. Spitzenreiter war auch am Samstag wieder die AdAlliance.

Werbe-Ranking: "Kreislaufflasche" nimmt Fahrt auf

Nach dem starken Einstand am Freitag hat die Kampagne für die "Kreislaufflasche" der Schwarz-Gruppe am Samstag noch einmal an Fahrt aufgenommen. Die Zahl der ausgestrahlten Spots lag bei 306 - kein anderes Produkt wurde häufiger beworben. Mit einer Reichweite von 170,62 XRP lagen die "Kreislaufflaschen"-Spots zudem weit an der Spitze. Zum Vergleich: Der Wettanbieter Tipico, der im Bundesliga-Umfeld warb, kam mit 90 Punkten weniger auf den zweiten Platz. 1&1 reichte zudem schon ein XRP von knapp über 70 für Rang drei.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.