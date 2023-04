Nachdem ProSieben jüngst mit "Wer stiehlt mir die Show?" in der Zielgruppe nah an den "Tatort" heranrückte, muss der Privatsender nun sonntags wieder kleinere Brötchen backen. Ganz so schwach wie vor mehr als einem halben Jahr, als "Local Hero" mit kaum mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe direkt wieder abgesetzt wurde, lief es für den jüngsten Neustart zwar nicht - doch von einem Erfolg blieb "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" zunächst ein ganzes Stück entfernt. Lediglich 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt insgesamt ein, darunter 470.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei ernüchternden 6,9 Prozent.

Besonders bitter: Die im Anschluss gezeigte Wiederholung der schon vor einigen Jahren ausgestrahlten Eigenproduktion "Die Job-Touren: Wir lernen jetzt was Richtiges" geriet mit nur 3,6 Prozent Marktanteil vollends unter die Räder. Dazu kommt, dass der Sender auch tagsüber schon nicht viel mit seinen Eigenproduktionen reißen konnte: Die stundenlange Wiederholung von "Galileo 360° Ranking XXL" brachte es auf 6,8 Prozent Marktanteil, ehe "taff weekend" bei 6,0 Prozent hängen blieb. Später verbuchten "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" noch Werte von 5,4 und 7,2 Prozent beim jungen Publikum. Mit gerade mal 5,8 Prozent Marktanteil fiel dann auch der Tagesmarktanteil von ProSieben entsprechend schlecht aus.

Von "Tatort"-Sphären blieb der Privatsender damit weit entfernt - und auch Vox lag diesmal dank einer neuen Folge von "Mälzer und Henssler liefern ab!" wieder deutlich vor ProSieben. Durchschnittlich 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das Koch-Format sehen, in der Zielgruppe reichte es für einen sehr guten Marktanteil von 10,2 Prozent, nachdem am Vorabend schon "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet!" mit Werten von 8,9 und 9,2 Prozent glänzten. Insgesamt verzeichnete die "Garten-Soap" ab 19:11 Uhr im Schnitt übrigens 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Immerhin sorgte Sat.1 am Sonntagabend noch für einen Lichtblick in Unterföhring: Nachdem am Vorabend schon "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe einen Staffel-Rekord verbuchte, erzielte "Men in Black: International" zur besten Sendezeit sogar 11,7 Prozent - erfolgreicher war der Sender mit einem Film am Sonntag zuletzt vor drei Monaten. Insgesamt wollten 2,09 Millionen Menschen den Streifen sehen. Das Duell mit RTL entschied Sat.1 somit klar für sich: Die Kölner kamen parallel dazu mit "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" nicht über 1,53 Millionen sowie schwache 7,4 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Auch "Stern TV am Sonntag" enttäuschte danach mit lediglich 7,9 Prozent.

