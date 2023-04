am 17.04.2023 - 08:59 Uhr

Am "Tatort" gab's am Sonntagabend mal wieder kein Vorbeikommen. Mit durchschnittlich 8,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte der neue Fall mit Wotan Willke Möhring und Franziska Weisz in den Hauptrollen einen hervorragenden Marktanteil von 27,8 Prozent erzielen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr der ARD-Krimi mit 1,74 Millionen Personen sowie 24,2 Prozent Marktanteil den ungefährdeten Sieg ein.

Das ZDF hielt mit Blick aufs Gesamtpublikum zwar wie gewohnt Abstand, rückte dem "Tatort" mit der neuen Reihe "Dr. Nice" aber etwas näher auf die Pelle als man das in den zurückliegenden Wochen gewohnt war. 5,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich für die Auftakt-Folge begeistern und trieben den Marktanteil auf überzeugende 17,4 Prozent. Es war das erste Mal seit Anfang Februar, dass ein "Herzkino"-Film die Fünf-Millionen-Mark übersprang - damals sorgte "Frühling" mit Simone Thomalla für diesen Erfolg.

Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Quoten noch ausbaufähig, doch mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent schlug sich "Dr. Nice" hier zumindest ordentlich. Erfolgreich war danach übrigens auch noch das "heute-journal", das durchschnittlich 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer beim ZDF hielt. Später am Abend punktete zudem noch die Krimireihe "Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle" mit 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die für 16,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten.

Luft nach oben besteht derweil am Vorabend für den neuen "Terra X"-Ableger "Terra XPlore", der um 18:30 Uhr mit 1,74 Millionen Menschen bei 8,6 Prozent Marktanteil hängen blieb. "Terra X" kam eine Stunde später mit den "großen Fragen" hingegen auf 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 16,0 Prozent. Und auch "Terra X History" war am späten Abend klar zweistellig: Für die "Neue Deutsche Welle" interessierten sich ab 23:45 Uhr noch 1,14 Millionen Personen, hier wurden 13,1 Prozent Marktanteil erzielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV