Der Primetime-Verlauf: Stabile 90-Minüter

Im Gleichschritt: Sowohl der "Tatort" im Ersten als auch das neue "Dr. Nice" im Zweiten haben ihr Publikum über die 90 Minuten lange Laufzeit recht gut gehalten. Eine weitere Gemeinsamkeit hatten Das Erste und das ZDF am Sonntag dann nach 21:45 Uhr. Beide Programme verloren sukzessive Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Ersten etwa baute "Anne Will" leicht ab, am späten Abend sank die Kurve bei "ttt" und "Druckfrisch" dann etwas schneller.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Exclusiv-Weeend" hält News-Publikum

Auch am Sonntag hat "RTL Aktuell" zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zu RTL gelockt. Schon in den Minuten vor dem Start der Nachrichtensendung zog die Kurve klar an. Anders als an vielen anderen Tagen aber baute die Reichweite in den entsprechenden Vodafone-Haushalten nach 19:05 Uhr nicht wieder ab. Stattdessen bewegte sich das Magazin "Exclusiv Weekend" auf stabilem Niveau. Sat.1 sendete derweil ab kurz nach 17 Uhr eine weitere Folge von "The Biggest Loser", das nun bekanntlich "Leben leicht gemacht" heißt. Erkennbar ist, dass die Sendung im Laufe der Ausstrahlung Fans einsammelte - und um kurz vor 20 Uhr klar mehr Publikum hatte als noch zu Beginn.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Erfolg für WBD

Beim Daily Reach der Vermarkter ist Warner Bros Discovery hervorzuheben, das mit seinen vielen eher kleinen Sendern wieder fleißig Reichweite einsammelte und am Ende auf schöne 15 Prozent kam. Damit lag WBD auch vor El Cartel Media, das mit elf Prozent aber ebenfalls einen recht guten Tag erwischte. An der Spitze lagen auch diesmal wieder die zwei ganz großen TV-Werbevermarkter des Landes. Ad Alliance gab auch am Sonntag den ersten Platz nicht her (38%), Seven.One Media sicherte sich 35 Prozent.

© adscanner

Werbe-Ranking: Frischer Spitzenreiter

Unter der Marke Organics verkauft Red Bull inzwischen auch Orangen- und Cola-Getränke - und hat genau dafür am Sonntag 82 Mal geworben. Der Getränkeriese sicherte sich somit Platz 13 unter den reichweitenstärksten TV-Werbekampagnen. Einen Platz davor lag übrigens mit Veltins ein anderer Getränkehersteller. Veltins kam auf etwas mehr als 44 XRP, Red Bull auf knapp unter 44. Interessant ist, dass Organics nicht beim zum Konzern gehörenden Sender Servus TV beworben wurde, dafür aber stark beim Nischensender Deluxe Music, wo mehr als jeder fünfte Spot platziert war. Reichweite sammelte man in erster Linie bei ProSieben ein - und auch die Werbeinseln von DMAX waren gefragt. Hier wollte Red Bull offenbar in erster Linie männliches Publikum ansprechen. An der Spitze steht weiterhin die Schwarz-Gruppe mit Reklame für seine Kreislaufflasche und den Discounter Lidl.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.