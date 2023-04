Vox hat mit "Die Höhle der Löwen" am Montag gute Quoten eingefahren: 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu und sorgten so für 12,1 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Damit ging es innerhalb von einer Woche um fast 4 Prozentpunkte nach oben. Zu Ostern lag die Gründershow nur noch bei etwas mehr als 8,0 Prozent und lag damit auf dem niedrigsten, jemals gemessenen Niveau. Auch insgesamt ging es wieder von 1,30 auf 1,69 Millionen Zuschauende zurück.

Die Osterwoche war also ganz offensichtlich ein Ausrutscher für die Vox-Gründer, wenngleich die Show noch nicht wieder komplett auf dem früheren Quotenniveau angekommen ist. Zum Staffelauftakt sahen noch fast 1,90 Millionen Menschen zu und der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 15,0 Prozent. In den zurückliegenden Staffeln wären die nun gemessenen 12,1 Prozent außerdem eher am unteren Ende der Quoten-Schwankungen gelegen.

Geschlagen geben musste sich Vox in der Primetime nur RTL: "Wer wird Millionär?" erreichte 710.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren und kam so auf 13,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten sogar 3,54 Millionen Menschen ein, das war die höchste Reichweite für das Quiz seit Mitte Januar. Im Sandwich von Günther Jauch erreichte dann auch "RTL Direkt" mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe kam die Nachrichtensendung auf 14,4 Prozent. "Spiegel TV" lag nach dem Ende der Quizshow noch bei 10,9 Prozent.

Gute Nachrichten aus der Primetime kommen auch von RTLzwei: Zwei Folgen der "Geissens" erzielten 6,4 und 7,7 Prozent und lagen so deutlich über den Normalwerten des Senders. Und auch eine alte Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" performte am späten Abend ausgesprochen gut und erzielte noch 8,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Ein rundum gelungener Abend also für RTLzwei.

Das kann man bei Sat.1 und ProSieben nicht wirklich behaupten. In Sat.1 unterhielt die Rankingshow "111 begnadete Blitzbirnen" 1,13 Millionen Menschen, 420.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 7,1 Prozent. Für Sat.1 ist das ein solider Wert. Zwei weitere Ausgaben der Rankingshow gaben später dann aber auf 6,4 und 5,6 Prozent nach. Bei ProSieben war ein Viererpack von "9-1-1 Notruf L.A." zu sehen und konnte nicht überzeugen. Die ersten beiden Folgen blieben bei 5,5 und 5,7 Prozent hängen, später ging es noch auf 6,5 und 7,9 Prozent nach oben. Insgesamt sahen deutlich weniger als eine Million Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV