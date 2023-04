am 19.04.2023 - 08:50 Uhr

Nachdem die Firma Filmpool für Sat.1 die "Auf Streife"-Sendungen ebenso nicht mehr herstellt wie auch die "Klinik am Südring" sind andere hochvolumige Aufträge wichtig für das Unternehmen. Etwa die neue Vox-Sendung "Full House" über das Leben von Familien mit vielen Kindern. Am Dienstag um 14 Uhr lief nun die zweite Folge des Neustarts und auch diese Tat sich recht schwer. Über drei Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen kam die Produktion nicht hinaus, deutlich besser lief früher "Mein Kind, dein Kind" – eine gewisse Anlaufzeit wird man aber auch "Full House" zugestehen müssen. Rund 180.000 Personen sahen am Dienstag zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV