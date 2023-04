Nachdem man sich bei RTLzwei in der vergangenen Woche noch darüber freuen konnte, dass die neue Staffel "Kampf der Realitystars" besser startete als im Jahr zuvor und sogar einen höheren Marktanteil erzielte als RTL mit dem "Bachelor", folgte in Woche 2 nun Ernüchterung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging deutlich um zwei Prozentpunkte auf nun 6,3 Prozent zurück.

Damit lag "Kampf der Realitystars" zwar immer noch weit über dem RTLzwei-Senderschnitt, es gab in der Historie des Formats aber nur eine einzige Ausgabe mit einem geringeren Marktanteil: Das Finale der ersten Staffel im Jahr 2020. Die Gesamt-Reichweite ging im Vergleich zur Vorwoche von im Schnitt 0,95 auf 0,83 Millionen zurück.

Immerhin: Die neue Begleitshow "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" konnte sich im Vergleich zur Auftaktwoche trotz des schwächeren Vorlaufs sogar steigern, blieb mit 4,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber trotzdem auf einem überschaubaren Quotenniveau. 0,39 Millionen Reality-Fans blieben hier noch dran, 40.000 mehr als eine Woche zuvor.

Ein wenig Aufatmen darf man unterdessen bei RTL: Nachdem "Der Bachelor" in der vergangenen Woche auf ein Allzeit-Tief gefallen war, berappelte sich die Dating-Reality nun wieder etwas und legte um zwei Prozentpunkte auf 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, die RTL ja bekanntlich eigentlich nun betrachtet, lag der Marktanteil bei 6,9 Prozent. Die Gesamt-Reichweite stieg im Wochenvergleich um 190.000 auf nun 1,25 Millionen. Doch auch wenn der Tiefpunkt nun erstmal überwunden ist: Von einstelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe war "Der Bachelor" in früheren Staffeln stets weit entfernt.

Richtig schwer tat sich RTL im weiteren Verlauf des Abends: "RTL direkt" kam nicht über 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Stern TV" stand mit 6,5 Prozent Marktanteil auch nicht besser da. Für "Stern TV" war das der schlechteste Wert seit Sommer vergangenen Jahres. Das Magazin zählte diesmal im Schnitt insgesamt 0,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV