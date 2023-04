So richtig hohe Reichweiten wurden im klassischen Fernsehen am Mittwoch nicht erzielt. Die meistgesehene Primetime-Sendung war der ARD-Film "Das Millionen Rennen", der allerdings schon einige Jahre auf dem Buckel hat und erstmals 2012 lief. 3,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sahen hier zu, was einem Marktanteil von 14,6 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Film hingegen kaum an und nicht über 4,9 Prozent Marktanteil hinaus.

Das ZDF setzte die Show "Da kommst du nie drauf" dagegen und blieb damit blass: Im Schnitt verfolgten nur 2,83 Millionen Menschen die Show vor dem Fernseher, was einem Marktanteil von 11,1 Prozent entsprach. Auch das ZDF spielte bei den Jüngeren nur eine kleine Rolle, in der Altersgruppe 14-49 lag der Marktanteil mit 4,1 Prozent noch deutlich unter dem ARD-Niveau.

Nach dem "heute-journal", das 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt hatten, lief dann der "ZDFzoom"-Nachfolger "Die Spur". Die Folge "Gras, Gier, großes Geld" kam mit einer Gesamt-Reichweite von 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht über 8,0 Prozent Marktanteil hinaus. Hier war die Publikumsstruktur für ZDF-Verhältnisse aber recht jung, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 6,5 Prozent.

Nach 23 Uhr stieg die ZDF-Reichweite dann nochmal an, weil hier zum ersten Mal im frei empfangbaren Fernsehen Bilder vom Champions League-Aus des FC Bayern zu sehen waren. Die "Sportstudio"-Ausgabe lockte noch 1,67 Millionen Menschen zum ZDF, was den Marktanteil auf 13,2 Prozent beim Gesamtpublikum steigen ließ. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,2 Prozent erzielt. Wieviele die Partie live bei DAZN gesehen haben, bleibt hingegen eine große Unbekannte, weil für den Streamingdienst wie üblich keine Reichweiten vorliegen.

