am 20.04.2023 - 15:54 Uhr

Am Ostermontag kam es einem Duell der öffentlich-rechtlichen Krimi-Schwergewichte: Der neue Berliner "Tatort" trat gegen "Nord Nord Mord" an. Nach der vorläufigen Gewichtung der Quoten hatte das ZDF knapp die Nase vorn. Nach der endgültigen Gewichtung der Quoten inklusive drei Tagen zeitversetzter Nutzung hat sich daran nichts geändert. Zwar legte auch der zweite Teil des "Tatorts" wie schon Teil 1 am Sonntag nachträglich nochmal deutlich um 660.000 auf 6,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, für "Nord Nord Mord" ging's aber sogar um 710.000 auf eine Gesamt-Reichweite von nun 6,83 Millionen nach oben.

Einen höheren Aufschlag gab's in der vergangenen Woche nur für die "heute-show", die ihre Reichweite nachträglich noch um 0,88 auf 4,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ausbauen konnte, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legte um 5,9 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent zu. Das "ZDF Magazin Royale" erhöhte seinen Marktanteil beim jungen Publikum nachträglich sogar noch um 6,9 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent, in absoluten Zahlen stieg die Reichweite um 510.000 an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 14.04.

22:29 4,53

(+0,88) 19,3%

(+2,4%p.) 1,32

(+0,52) 20,3%

(+5,9%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der erste Schrei 10.04.

20:14 6,83

(+0,71) 21,2%

(+1,0%p.) 0,60

(+0,09) 8,2%

(+0,7%p.) Tatort: Nichts als die Wahrheit 10.04.

20:15 6,67

(+0,66) 20,7%

(+0,8%p.) 1,24

(+0,19) 17,1%

(+1,4%p.) ZDF Magazin Royale 14.04.

23:02 2,10

(+0,51) 11,3%

(+2,1%p.) 1,09

(+0,46) 20,8%

(+6,9%p.) Tatort: Verborgen 16.04.

20:15 8,83

(+0,38) 28,1%

(+0,3%p.) 1,89

(+0,15) 25,0%

(+0,8%p.) Let's dance 14.04.

20:14 4,11

(+0,29) 17,5%

(+0,2%p.) 1,16

(+0,12) 20,5%

(+0,3%p.) Praxis mit Meerblick - Rügener Sturköpfe 14.04.

20:15 4,28

(+0,28) 15,0%

(+0,2%p.) 0,53

(+0,08) 8,7%

(+0,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 13.04.

20:14 1,86

(+0,27) 7,4%

(+0,9%p.) 1,07

(+0,18) 18,5%

(+1,9%p.) Dr. Nice 16.04.

20:15 5,52

(+0,23) 17,6%

(+0,2%p.) 0,52

(+0,04) 6,8%

(+0,2%p.) Der Alte 14.04.

20:14 6,06

(+0,23) 21,1%

(-0,4%p.) 0,51

(-0,01) 8,5%

(-0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.04.-16.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Während die ZDF-Satireschiene am späten Freitag das Ranking der höchsten Nachgewichtungen des Marktanteils (14-49) damit wie üblich anführen, sortieren sich dahinter mit Aufschlägen von jeweils 1,9 Prozentpunkten ProSiebens "Germany's Next Topmodel" und die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ein. Für "GNTM" waren die nun erreichten 18,5 Prozent trotzdem ein Staffel-Tief - auf fraglos dennoch sehr hohem Niveau.

Einen enormen Nachschlag verzeichnete auch die RTLzwei-Realityshow "Kampf der Realitystars". Die Gesamt-Reichweite des Staffel-Auftakts kletterte noch um 180.000 auf im Schnitt 1,13 Millionen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kratzte nach der endgültigen Gewichtung mit 9,8 Prozent (+1,5 Prozentpunkte) an der 10-Prozent-Marke. Zum Vergleich: Der zeitgleich bei RTL gelaufene "Bachelor" legte nachträglich nur um 0,2 Prozentpunkte auf nun 8,0 Prozent zu. Und auch die Gesamt-Reichweite lag mit nun 1,12 Millionen letztlich unter der von "Kampf der Realitystars".

Sogar um 1,9 Prozentpunkte höher als vorläufig ausgewiesen fiel letztlich der Marktanteil der "Carolin Kebekus Show" aus, die sich am vergangenen Donnerstag noch um 1,7 Prozentpunkte auf richtig gute 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Die Gesamt-Reichweite zog nachträglich noch um rund 100.000 auf 1,23 Millionen an, was 8,0 Prozent Marktanteil entsprach.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 14.04.

23:02 2,10

(+0,51) 11,3%

(+2,1%p.) 1,09

(+0,46) 20,8%

(+6,9%p.) heute-show 14.04.

22:29 4,53

(+0,88) 19,3%

(+2,4%p.) 1,32

(+0,52) 20,3%

(+5,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 13.04.

20:14 1,86

(+0,27) 7,4%

(+0,9%p.) 1,07

(+0,18) 18,5%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 13.04.

18:49 2,61

(+0,20) 12,9%

(+0,7%p.) 0,40

(+0,08) 11,4%

(+1,9%p.) Die Carolin Kebekus Show 13.04.

22:50 1,23

(+0,10) 8,0%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,09) 9,9%

(+1,7%p.) Kampf der Realitystars 12.04.

20:14 1,13

(+0,18) 4,7%

(+0,7%p.) 0,57

(+0,11) 9,8%

(+1,5%p.) Inspector Barnaby 10.04.

23:14 0,82

(+0,11) 7,3%

(+0,7%p.) 0,08

(+0,04) 2,8%

(+1,4%p.) Tatort: Nichts als die Wahrheit 10.04.

20:15 6,67

(+0,66) 20,7%

(+0,8%p.) 1,24

(+0,19) 17,1%

(+1,4%p.) ZDF Magazin Royale 13.04.

22:43 0,20

(+0,06) 1,1%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,06) 2,5%

(+1,4%p.) Studio Schmitt 13.04.

22:12 0,31

(+0,08) 1,4%

(+0,3%p.) 0,15

(+0,07) 2,8%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 10.04.-16.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV