Nach einem schwachen Start mit Marktanteilen von 3,6 und 3,0 Prozent in der Zielgruppe, zeigt der Quoten-Trend der neuen Vox-Dokusoap "Full House - Familie XXL", die seit Beginn der Woche auf dem Sendeplatz um 14:00 Uhr zu sehen ist, inzwischen nach oben. Am Mittwoch verzeichnete das Format bereits 6,4 Prozent und am Donnerstag waren nun sogar sehr ordentliche 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Dabei blieb die Gesamt-Reichweite in den ersten vier Tagen nahezu stabil: Zwischen 180.000 und 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten bislang im Schnitt ein.

Der größte Vox-Überflieger des Nachmittags lief jedoch erst um 17:00 Uhr: Auf hervorragende 12,3 Prozent Marktanteil steigerte sich zu diesem Zeitpunkt die Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen", die noch dazu auch insgesamt mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt war. "Shopping Queen" und "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" erwischten im Vorfeld hingegen einen eher mäßigen Tag. Konstant starke Quoten erzielte hingegen ProSieben mit seinen Sitcoms: Auf bis zu 14,9 Prozent Marktanteil steigerte sich "The Big Bang Theory" in der Zielgruppe, nachdem schon "Two and a half Men" und "Young Sheldon" zweistellig performten.

Richtig schlecht sah es indes einmal mehr für Sat.1 aus, wo "Volles Haus!" den Marktanteil in der Zielgruppe ab 16:00 Uhr auf katastrophale 1,7 Prozent drückte. Aber auch die Gerichtsshows bei RTL taten sich diesmal schwer und kamen nicht über Werte von 7,0 und 5,8 Prozent hinaus. Anders als Sat.1 gelang es den Kölnern aber zumindest, das ältere Publikum anzusprechen: "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" erreichte um 16 Uhr mit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugende 11,0 Prozent Marktanteil, während "Volles Haus!" im Schnitt über drei Stunden hinweg nur 230.000 Menschen unterhielt.

Profiteur war wieder einmal Kabel Eins, das mit "Mein Lokal, Dein Lokal" starke 8,4 Prozent Marktanteil am Vorabend verbuchte. Dazu kommt, dass sich "Achtung Abzocke" in der Primetime vom Vorwochen-Tief klar erholte und auf gute 5,4 Prozent kam. Das reichte zugleich, um im Dokusoap-Duell mit RTLzwei zu siegen: Dort erzielte "Nachtschicht: Einsatz für die Lebensretter" recht unspektakuläre 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, insgesamt waren 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV