Der Primetime-Verlauf: Das Erste bricht auseinander

Die AdScanner-Auswertung von mehr als einer Million Vodafone-Haushalten zeigt für den Donnerstag einige spannende Erkenntnisse: "Kommissar Dupin" etwa hat auf hohem Niveau nach und nach Zuschauende verloren. So richtig bergab ging es aber danach, bei "Monitor" schalteten viele Menschen ab. Und auch der Rest des Programms verlor im Verlaufe des Abends kontinuierlich an Reichweite. Dem ZDF gelang es im Gegensatz dazu deutlich besser, das Publikum des Primetime-Films zu halten, aber auch hier ist ein deutlicher Abfall der Zuschauerkurve um 21:45 Uhr zu erkennen.

Als die Filme bei den Öffentlich-Rechtlichen endeten, schalteten ganz offenbar viele zu RTL und der dort laufenden Europa-League-Übertragung. Blöd für RTL: Kurz danach war Halbzeitpause und da verabschiedeten sich dann schon wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Den Peak von kurz vor der Halbzeit erreichte RTL in Halbzeit zwei dann nicht mehr. Spannend außerdem: Als das Match vorbei war, wechselten anscheinend viele Menschen zum ZDF und zu "maybrit illner". Die Talkshow weist einen deutlichen Anstieg der Zuschauerkurve gegen 22:50 Uhr auf. Kein anderer Sender profitierte so sehr von dem Ende der Fußball-Übertragung wie das ZDF.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Bitte keine Vorberichte

Mit der Europa League hat RTL am Donnerstag wieder viele Menschen erreicht. Es zeigte sich aber mal wieder: Die Zuschauer kommen erst zum Anpfiff. Das lässt sich auch am Vorabend gut beobachten: Um kurz vor 20:15 Uhr bricht die Zuschauerkurve von RTL nach unten weg, die Vorberichterstattung wollten sich nur wenige Menschen ansehen. Klare Ausschläge nach oben gab es zu Beginn der Primetime dagegen für ProSieben und Sat.1, aber auch für Das Erste und das ZDF.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starke AdAlliance

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die AdAlliance lag hier mal wieder ganz vorne, war mit 41 Prozent der erreichten Haushalte aber besonders stark und auch besser unterwegs als in den zurückliegenden Tagen. Das dürfte in erster Linie auf die quotenstarke Fußball-Übertragung bei RTL zurückzuführen sein. Im hinteren Feld lag WarnerBros. Discovery mit 14 Prozent recht deutlich vor El Cartel Media mit 11 Prozent.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Ein Kreislauf und kein Ende

Lidl bzw. Schwarz Produktion pushen die Kreislaufflasche mit Testimonial Günther Jauch weiter unter hohem Werbedruck in den Markt. 252 Spots waren am Donnerstag im deutschen Fernsehen zu sehen, das entsprach einer Bruttoreichweite in Höhe von fast 165 XRP und einem einsamen Spitzenplatz in den Werbecharts von AdScanner. Als einziger weiterer Werber brachte es McDonalds mit einer Kampagne für sein McSmart Menu auf mehr als 100 XRP, dafür benötigte man 161 Spots. Lidl selbst hat seine Werbekampagne mittlerweile übrigens ein Stück weit zurückgefahren: Am Donnerstag liefen noch 67 Spots, die für rund 50 XRP sorgten.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.