In den Quoten des Vox-Neustarts "Full House - Familie XXL" steckt viel Dynamik: Am Montag noch mit 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gestartet, waren am Donnerstag schon 7,1 Prozent drin. Zum Ende der Woche machte die von Filmpool produzierte Sendung noch einmal einen spürbaren Satz nach oben: 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 11,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 270.000 Menschen zu.

Die neue Sendung zeigt damit sehr anschaulich, dass es oft eine gewisse Zeit braucht, bis die Zuschauer in der Daytime auf ein neues Format aufmerksam werden. In der kommenden Woche muss "Full House" dann zeigen, dass die guten Quoten keine Ausnahme waren. Das Format zog am Freitag aber auch die anderen Sendungen am Nachmittag mit nach oben: "Shopping Queen" kam im Anschluss auf 10,6 Prozent und damit den besten Wert im April. Und auch "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" und "Zwischen Tüll und Tränen" lagen mit 10,8 und 11,7 Prozent weit über dem Senderschnitt.

Vox lag mit diesen Werten auch deutlich vor RTL, das am Nachmittag so seine liebe Mühe hatte. Schon "Punkt 12" blieb bei enttäuschenden 9,4 Prozent Marktanteil hängen, 580.000 Menschen sahen sich die dreistündige Sendung an. Barbara Salesch und Ulrich Wetzel urteilten sich im "Strafgericht" danach lediglich zu 7,2 und 7,3 Prozent Marktanteil. "Explosiv Stories" verabschiedete sich um 17 Uhr dann mit nur 4,6 Prozent, in der nächsten Woche übernimmt Ulrich Wetzel mit dem neuen "Jugendgericht" den Sendeplatz.

Auch für Sat.1 lief es überhaupt nicht rund: Die "Klinik am Südring" blieb bei etwas mehr als 5 Prozent Marktanteil hängen und das "Volle Haus" war danach mit 2,9 Prozent mal wieder ein Totalausfall. Ganz zu schweigen von "Die perfekte Minute", die es ab 19 Uhr auf nur 1,6 Prozent brachte, am Vorabend erreichte Sat.1 mit seiner Show nur 350.000 Menschen. Damit lag man immerhin noch vor RTLzwei, wo "Berlin - Tag & Nacht" 270.000 Personen erreichte und nur 3,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe holte. "Köln 50667" kam zuvor auf 2,1 Prozent.

