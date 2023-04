am 23.04.2023 - 08:51 Uhr

Gerade einmal 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sicherte sich am Samstag ab 17.45 Uhr eine weitere Ausgabe des RTL-Magazins "Gala". Für die einstündige Produktion war es der niedrigste Marktanteil in der Historie. Und "Gala" war nicht allein. Auch "Explosiv – Weekend", gestartet eine Stunde zuvor, wusste angesichts von nur 4,6 Prozent bei Weitem nicht zu überzeugen. 0,49 und 0,67 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die beiden RTL-Magazine im Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV