Der Primetime-Verlauf: Shows spät gefragt

Was haben "The Masked Singer" und "Die Giovanni Zarrella Show" gemeinsam - außer der Musik? An diesem Wochenende jedenfalls, dass beide Formate in ihren letzten Minuten und somit deutlich nach 23 Uhr nochmal Zuschauerinnen und Zuschauer dazugewinnen konnten. Bei "TMS" lag dies freilich an der Demaskierung, die immer der Schlusspunkt einer Liveshow ist. Im Ersten liefen am Abend gleich zwei Krimis - einmal aus der Steiermark, einmal aus Bozen. Beide je rund 90 Minuten langen Filme verloren im Verlauf ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" = Magnet

Wie ein krasser Magnet hat die "Sportschau" im Ersten am Samstagabend Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt. Die Reichweitenkurve ging bis 19:50 Uhr richtig steil nach oben. Das erreichte seinen Höhepunkt natürlich ganz zum Ende, als die ersten Free-TV-Bilder der FC-Bayern-Niederlage in Mainz liefen.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Starker Tag für die ARD

Der "Sportschau"-Erfolg schlug sich auch im Daily-Reach der Vermarkter nieder: So erreichte ARD Media am Samstag 14 Prozent und lag damit ein gutes Stück vor dem ZDF Werbefernsehen, das auf neun Prozent gelangte. Besser als an üblichen Tagen schnitt indes auch Sky Media ab; auch dieser Umstand ist klar der Fußball-Bundesliga zu verdanken. Hier standen diesmal acht Prozent zu Buche.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Tipico erster Verfolger der Kreislaufflasche

Auch am Samstag setzte die Kreislaufflasche und damit die laufende Kampagne der Schwarzgruppe ihren recht einsamen Lauf fort. Denn erneut wurden die entsprechenden Spots mit Abstand Spitzenreiter im XRP-Ranking. Ob kürzere Spots ohne Testimonial oder die längeren mit Günther Jauch, 152,3 XRP sammelte die Kampagne für die Kreislaufflasche ein. Dafür waren Spots nötig. Auf Platz zwei folgte das samstags gerne sehr aktive Tipico: Für den Sportwettenanbieter wurden etwas mehr als 250 Spots gebucht; so ergab sich ein XRP-Wert von 93,4. Auf Platz drei folgte mit gebührendem Abstand, nämlich knapp 70 Punkten, Werbung für das McSmart Menü von McDonalds.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.